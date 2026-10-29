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Fifor despre reforma administrativă: Nu putem decide viitorul unei localităţi exclusiv în funcţie de un prag de populaţie

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Mihai Fifor. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Reforma administrativ-teritorială nu trebuie confundată cu simpla reducere a numărului de primării, spune deputatul PSD Mihai Fifo. El adaugă că aceasta trebuie construită pe criterii obiective, şi anume viabilitate financiară, evoluţie demografică, acces la servicii, potenţial economic, particularităţi geografice şi coeziune comunitară.

„România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială profundă. Nu încape nicio îndoială. La aproape 37 de ani de la Revoluţie, continuăm să funcţionăm pe o organizare concepută în 1968, pentru o cu totul altă realitate istorică, demografică şi economică. Între timp, populaţia s-a redistribuit, oraşele s-au extins, numeroase comunităţi rurale s-au depopulat, iar societatea s-a transformat profund. Avem localităţi care abia îşi pot susţine aparatul administrativ şi altele care s-au dezvoltat mult dincolo de limitele lor teritoriale. Reforma este mai mult decât necesară şi, din păcate, de prea multă vreme amânată. Niciodată nu a fost momentul potrivit, niciodată nu am avut curajul politic de a rezolva această problemă structurală a statului român post-'89'', a scris el joi pe Facebook.

În opinia acestuia, curajul politic nu înseamnă să iei decizii în grabă, ci să construieşti schimbări durabile, bine fundamentate şi înţelese de cei cărora li se adresează, potrivit Agerpres.

„Reforma administrativ-teritorială nu trebuie confundată cu simpla reducere a numărului de primării. Putem comasa zece comune şi să păstrăm aceleaşi probleme, doar la o scară mai mare. Reorganizarea poate aduce administraţii mai puternice, personal specializat şi resurse consolidate pentru investiţii. Dar drumurile rămân de întreţinut, şcolile şi dispensarele trebuie să funcţioneze, iar oamenii au în continuare nevoie de servicii publice accesibile. Mai mult, pentru cetăţean, reforma ridică întrebări foarte concrete: ce se întâmplă cu actele, cu documentele de proprietate, cu evidenţele fiscale? Unde îşi va rezolva problemele şi cât va avea de mers până la noua primărie? Sunt lucruri pe care statul trebuie să le anticipeze şi să le rezolve. Povara administrativă a reformei trebuie suportată de stat, nu transferată oamenilor. O comună poate dispărea din evidenţele administrative printr-o decizie politică. Problemele celor care trăiesc acolo nu dispar însă odată cu ea'', a subliniat Fifor.

Există însă o dimensiune mai profundă, consideră social-democratul, care nu încape în calculele bugetare şi în organigramele instituţiilor - sentimentul de apartenenţă.

„Pentru omul care trăieşte într-o comunitate de generaţii, localitatea sa nu este o simplă delimitare pe hartă. Este locul în care s-a născut, în care au trăit părinţii şi bunicii, în care se află biserica, şcoala, cimitirul şi reperele unei vieţi. Când îi spui că primăria dispare şi că deciziile se vor lua în altă parte, îi poţi transmite, chiar fără să vrei, că locul căruia îi aparţine contează mai puţin. Că îşi pierde vocea, reprezentarea, poate chiar o parte din identitate. Iar de aici până la sentimentul de marginalizare şi la adâncirea şi mai mult a neîncrederii în stat nu mai este decât un pas'', a precizat Fifor.

Tocmai de aceea, reforma trebuie construită pe criterii obiective: viabilitate financiară, evoluţie demografică, acces la servicii, potenţial economic, particularităţi geografice şi coeziune comunitară, a spus el.

„Un lucru e cert: nu putem decide viitorul unei localităţi exclusiv în funcţie de un prag de populaţie. Avem nevoie de consultarea reală a comunităţilor, de garanţii privind reprezentarea lor şi, mai ales, de descentralizare reală. Nu putem pretinde că modernizăm statul dacă redesenăm limitele administrative, dar păstrăm decizia şi resursele financiare concentrate la Bucureşti. Altfel, riscăm să înlocuim administraţii mici şi vulnerabile cu administraţii mai mari, dar la fel de dependente de centru. Şi mai e ceva. Înainte de a redesena harta administrativă a României, trebuie să ştim cum va arăta viaţa oamenilor pe această hartă. Avem responsabilitatea de a construi reforma cu seriozitate, cu analize de impact şi cu o viziune pe termen lung. Nu reformăm administraţia pentru următoarea rectificare bugetară, ci pentru următoarele generaţii. Cu atât mai mult cu cât România traversează o perioadă de divizare socială, iar ruptura dintre cetăţeni şi cei care iau decizii este deja profundă. Nu ne putem permite ca o reformă necesară să întărească sentimentul că hotărârile sunt luate departe de oameni, fără ca aceştia să fie ascultaţi'', a transmis deputatul.

Potrivit acestuia, modernizarea statului trebuie să însemne servicii mai bune, comunităţi mai puternice şi perspective reale de dezvoltare, dar şi capacitatea de a reconstrui încrederea oamenilor că statul acţionează în interesul lor, nu împotriva lor.

„Pentru că adevărata măsură a unei reforme nu este doar cât de eficient devine statul, ci câtă încredere reuşeşte să redea oamenilor în propriul lor viitor'', a fost mesajul lui Fifor.

Editor : M.B.

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