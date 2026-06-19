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Fifor: „E nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline”. Condițiile enumerate de social-democrat pentru votarea Executivului Veștea

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mihai fifor
Foto: Inquam Photos / George Calin
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PSD va asigura sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veştea, doar în măsura în care programul de guvernare va conţine măsuri concrete pentru protejarea populaţiei, susţinerea economiei şi relansarea dezvoltării României, a declarat, vineri, deputatul social-democrat Mihai Fifor.

România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, consideră Fifor.

„În vreme ce Ilie Sărăcie are o singură preocupare - cum să se ţină cu orice preţ de scaun, să îşi protejeze penalii şi grupurile de interese mufate la banul public - România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, capabil să repună ţara pe direcţia corectă şi să înceapă repararea pagubelor provocate de dezastrul economic şi social lăsat în urmă de guvernarea sa. România nu îşi mai poate permite blocaje, calcule personale şi lupte pentru funcţii. Are nevoie de decizii, de stabilitate şi de măsuri care să oprească declinul economic şi deteriorarea nivelului de trai. Din acest motiv, PSD consideră că instalarea rapidă a unui Guvern funcţional este o necesitate strategică pentru ţară. PSD va asigura sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veştea doar în măsura în care programul de guvernare va conţine măsuri concrete pentru protejarea populaţiei, susţinerea economiei şi relansarea dezvoltării României'”, a scris social-democratul pe Facebook.

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Printre obiectivele şi măsurile esenţiale pe care PSD le solicită se numără:

  • oprirea austerităţii şi încetarea transferării poverii fiscale asupra românilor cu venituri mici şi medii, precum şi asupra micilor antreprenori;
  • echilibrarea fiscal-bugetară trebuie realizată prin investiţii, dezvoltare economică şi creşterea bazei de venituri la buget, nu prin sărăcirea populaţiei;
  • un pachet anti-inflaţie care să protejeze puterea de cumpărare a românilor vulnerabili prin majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor şi persoanelor cu dizabilităţi şi extinderea plafonării adaosului comercial pentru produsele de bază din coşul minim de consum;
  • combaterea abandonului şcolar prin extinderea programului Masă Caldă”, astfel încât niciun copil să nu fie împins în afara sistemului de educaţie din cauza sărăciei;
  • o reformă administrativă autentică, orientată spre servicii publice mai eficiente şi reducerea cheltuielilor statului, inclusiv prin stimularea comasării voluntare a localităţilor mici;
  • debirocratizarea administraţiei, prin reducerea cu minimum 25% a sarcinilor administrative pentru cetăţeni şi firme şi scurtarea cu cel puţin 30% a termenelor de autorizare;
  • deblocarea economiei prin plata rapidă a datoriilor pe care statul le are către mediul privat;
  • relansarea programelor de stimulare economică în sectoarele strategice, sub principiul Producem în România, Investim în România”, prin garanţii de stat pentru investiţii şi capital de lucru, subvenţionarea dobânzilor şi susţinerea industriei auto româneşti, inclusiv prin consolidarea programului Rabla;
  • susţinerea agriculturii şi a fermierilor români prin programe de creditare avantajoase, cu dobânzi puternic subvenţionate, care să permită investiţii şi dezvoltarea producţiei agricole autohtone.

„România are nevoie de soluţii, nu de aroganţă şi incompetenţă. După luni de austeritate, improvizaţie şi decizii greşite, prioritatea 0 trebuie să fie reconstrucţia economică şi protejarea nivelului de trai al cetăţenilor”, a arătat Mihai Fifor. 

Editor : Ș.R.

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