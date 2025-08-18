Live TV

Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de încredere şi nu spune nimic despre „hoţii conectaţi politic la buget”

Data publicării:
Mihai Fifor (PSD)
Mihai Fifor (PSD) FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti și despre „hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi, mai spune Fifor, care l-a criticat de mai multe ori pe premier, deși PSD face parte din Guvern.

„Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă uşurinţă foloseşte aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor şi investitorilor încredere, siguranţă, calm. Nu panică. Nu presiune. Nu stres zilnic. Nu coșmarul disponibilizărilor, al pierderii locurilor de muncă, al blocării investiţiilor şi al sufocării mediului de afaceri. Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu vieţile şi destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi. Ca un fel de Robin Hood original, neaoş românesc”, a scris deputatul social-democrat pe pagina sa de Facebook.

El susţine că românii sunt speriaţi, mediul de afaceri e panicat, economia se blochează.

„Şi, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazionistii din această ţară. Cu hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investiţiilor în educaţie sau sănătate. Chiar nimeni nu ne spune nimic despre tunul microbuzelor şcolare, de pildă? Da, domnule premier! Vă vrem în linia întâi a luptei cu evaziunea, cu cei care nu îşi achită obligaţiile la stat, cu cei cu beneficii nesimţite, mufati politic de ani de zile. Îi ştiţi şi îi ştim. Mergeţi peste ei. Arătaţi-i oamenilor. Redaţi-le încrederea că guvernul poate duce lupta cea mare. Pentru români. Nu cu românii corecţi şi cinstiţi”,  scris Fifor, potrivit News.ro.

El îl îndeamnă pe premier să redea speranţa dascălilor, angajaţilor din administraţie, mediului de afaceri, pensionarilor şi să arate că a înţeles că „barda e pentru ticăloşi, nu pentru cei corecţi”, care sunt cei mai loviţi de cruciada sa cu deficitul.

„Şi, dacă îmi permiteţi o sugestie, încercaţi să nu mai folosiţi atât de lejer termeni care induc haos şi panică. Sunteţi un vector pentru tot ce mişcă în ţara asta. Nu supralicitati. Nu aşa se fac lucrurile: cu panică şi ameninţare continuă. Oamenii sunt deja destul de obosiţi şi dezbinaţi după anul care a trecut. Încruntaţi sprânceana acolo unde trebuie. Sau, dacă lucrurile sunt chiar atât de grave, veniţi în faţa Parlamentului şi explicaţi de ce, cu un buget votat pe 2025 şi îmbrăţişat de toate forţele politice, suntem azi aici. Pentru că a spune, în luna august, că putem intra în incapacitate de plată e grav. Foarte grav. Ce s-a schimbat în bugetul aprobat pe 2025 în opt luni? Buget construit de oameni care azi sunt tot acolo, lângă dumneavoastră. Cine şi când a minţit?”, întreabă deputatul PSD.

„Sau să nu mai folosiţi atât de lejer termeni care, deocamdată, fac un singur lucru: panichează”, conchide Mihai Fifor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
lant uman
5
Scene șocante pe litoral: Lanț uman pentru salvarea unor turiști. Salvamarii sunt...
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Digi Sport
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă...
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Și Rusia are dreptul la garanții de securitate din partea...
Nicușor Dan și Donald Trump
Oana Ţoiu face precizări despre o întâlnire între Nicușor Dan și...
Kiev, Ukraine. 16th Aug, 2025. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, listens during a conference call with U.S President Donald Trump and European partners following the Alaska Summit at the Mariinskyi Palace, August 16, 2025 in Kiev, Ukraine. Credit:
Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Trump. Între...
Ultimele știri
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
România va avea un Centru de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Ce salarii vor avea specialiştii
Şedinţă la PSD pe suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democraţii spun că nu există un consens în coaliţie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
daniel zamfir la o sedinta
Ilie Bolojan, criticat dur de un lider PSD: Îl rog insistent să nu mai facă astfel de declaraţii. Prejudiciază mediul economic
ilie bolojan la guvern
Ilie Bolojan le răspunde primarilor nemulțumiți de tăierile din Anghel Saligny și propune un „buget multi-anual” pentru proiecte
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri: Nu există altă soluție; Nu-i o problemă că voi ieși prost
victor negrescu
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, despre summit: „Pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari”. Ce teme trebuie să urmărească România
Ilie Bolojan, cu Gheorghe Hagi. Foto- Facebook:Gheorghe Hagi
Premierul Bolojan, în vizită-surpriză la Academia Hagi și baza sportivă Farul
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite...
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman în România s-a încheiat
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile