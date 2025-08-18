Fifor îl atacă din nou pe Bolojan: Transmite panică în loc de încredere şi nu spune nimic despre „hoţii conectaţi politic la buget”

Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că transmite panică în loc de încredere şi calm şi că nu spune nimic despre evazionişti și despre „hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget”. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi, mai spune Fifor, care l-a criticat de mai multe ori pe premier, deși PSD face parte din Guvern.

„Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă uşurinţă foloseşte aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor şi investitorilor încredere, siguranţă, calm. Nu panică. Nu presiune. Nu stres zilnic. Nu coșmarul disponibilizărilor, al pierderii locurilor de muncă, al blocării investiţiilor şi al sufocării mediului de afaceri. Reforma nu înseamnă distrugere. Reforma nu înseamnă să te joci cu vieţile şi destinele românilor. Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiaţi. Ca un fel de Robin Hood original, neaoş românesc”, a scris deputatul social-democrat pe pagina sa de Facebook.

El susţine că românii sunt speriaţi, mediul de afaceri e panicat, economia se blochează.

„Şi, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazionistii din această ţară. Cu hoţii şi ticăloşii conectaţi politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investiţiilor în educaţie sau sănătate. Chiar nimeni nu ne spune nimic despre tunul microbuzelor şcolare, de pildă? Da, domnule premier! Vă vrem în linia întâi a luptei cu evaziunea, cu cei care nu îşi achită obligaţiile la stat, cu cei cu beneficii nesimţite, mufati politic de ani de zile. Îi ştiţi şi îi ştim. Mergeţi peste ei. Arătaţi-i oamenilor. Redaţi-le încrederea că guvernul poate duce lupta cea mare. Pentru români. Nu cu românii corecţi şi cinstiţi”, scris Fifor, potrivit News.ro.

El îl îndeamnă pe premier să redea speranţa dascălilor, angajaţilor din administraţie, mediului de afaceri, pensionarilor şi să arate că a înţeles că „barda e pentru ticăloşi, nu pentru cei corecţi”, care sunt cei mai loviţi de cruciada sa cu deficitul.

„Şi, dacă îmi permiteţi o sugestie, încercaţi să nu mai folosiţi atât de lejer termeni care induc haos şi panică. Sunteţi un vector pentru tot ce mişcă în ţara asta. Nu supralicitati. Nu aşa se fac lucrurile: cu panică şi ameninţare continuă. Oamenii sunt deja destul de obosiţi şi dezbinaţi după anul care a trecut. Încruntaţi sprânceana acolo unde trebuie. Sau, dacă lucrurile sunt chiar atât de grave, veniţi în faţa Parlamentului şi explicaţi de ce, cu un buget votat pe 2025 şi îmbrăţişat de toate forţele politice, suntem azi aici. Pentru că a spune, în luna august, că putem intra în incapacitate de plată e grav. Foarte grav. Ce s-a schimbat în bugetul aprobat pe 2025 în opt luni? Buget construit de oameni care azi sunt tot acolo, lângă dumneavoastră. Cine şi când a minţit?”, întreabă deputatul PSD.

„Sau să nu mai folosiţi atât de lejer termeni care, deocamdată, fac un singur lucru: panichează”, conchide Mihai Fifor.

