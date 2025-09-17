Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente

Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa Coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că „a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună. „Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia”, transmite Fifor pe Facebook. El precizează că, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii.

„Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia. Bun sau rău, nici nu mai contează pentru premier. Important e să fie mult. La grămadă. Nici după ce şi-a permis să şunteze Coaliţia - ca de fiecare dată când mai gândeşte câte-o nenorocire, anunţând anularea plafonării preţurilor la alimentele de bază de la 1 octombrie, nu a arătat vreo minimă responsabilitate. A comunicat oficial o mare minciună: că decizia ar fi fost luată în Coaliţie. Fals. Şi ipocrit. Pentru că nu poţi spune că te gândeşti la români atunci când cauţi, cu orice preţ, să îi îngenunchezi în prag de iarnă”, scrie Mihai Fifor.

Social-democratul precizează că „PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente” şi subliniază că datele oficiale ale INS arată clar faptul că preţurile la alimentele de bază sunt astăzi mai mici decât în iunie 2023, când s-a introdus plafonarea.

„Încetarea măsurii ar fi devastatoare pentru milioane de români, în condiţiile scumpirilor masive la energie şi ale creşterii TVA care a alimentat inflaţia. Cei care critică plafonarea pe motiv că «distorsionează piaţa» nu pot arăta unde e distorsiunea. N-a fost penurie, producţia agroalimentară a crescut, comercianţii şi-au păstrat profiturile.

Distorsiunea reală era alta: creşterea speculativă şi cartelizată a preţurilor la raft. Plafonarea a pus o barieră împotriva abuzurilor şi a protejat cetăţenii”, afirmă Fifor.

Potrivit liderului PSD Arad, „PNL şi USR nu pot prezenta niciun beneficiu pentru cetăţeni din încetarea plafonării şi singurii câştigători ar fi marii retaileri iar pierzătorii, milioane de români cu venituri mici şi medii”.

„Şi încă un adevăr: pentru oameni nu contează dacă subiectul s-a discutat sau nu în Coaliţie. Pentru oameni contează un singur lucru – dacă de la 1 octombrie se vor scumpi sau nu alimentele de bază. De aceea, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii. Propunerea este deja redactată”, mai notează deputatul PSD.

Coaliția de guvernare a decis, în ședința de miercuri, să amâne cu o săptămână decizia în privința plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan ar fi cerut timp să facă o analiză suplimentară.

