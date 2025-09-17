Live TV

Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente

Data actualizării: Data publicării:
mihai fifor
Foto: Inquam Photos / George Calin

Deputatul PSD Mihai Fifor anunţă, miercuri, după şedinţa Coaliţiei, că PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente, el venind cu un nou atac la adresa premierului, pe care îl acuză că „a încercat să şunteze coaliţia” şi a comunicat oficial o mare minciună. „Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia”, transmite Fifor pe Facebook. El precizează că, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii. 

„Oare premierul Bolojan se mai uită din când în când pe cifre? Atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat şi supărat pe viaţă, tăind cu barda tot ce se poate tăia. Bun sau rău, nici nu mai contează pentru premier. Important e să fie mult. La grămadă. Nici după ce şi-a permis să şunteze Coaliţia - ca de fiecare dată când mai gândeşte câte-o nenorocire, anunţând anularea plafonării preţurilor la alimentele de bază de la 1 octombrie, nu a arătat vreo minimă responsabilitate. A comunicat oficial o mare minciună: că decizia ar fi fost luată în Coaliţie. Fals. Şi ipocrit. Pentru că nu poţi spune că te gândeşti la români atunci când cauţi, cu orice preţ, să îi îngenunchezi în prag de iarnă”, scrie Mihai Fifor. 

Social-democratul precizează că „PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea adaosurilor la alimente” şi subliniază că datele oficiale ale INS arată clar faptul că preţurile la alimentele de bază sunt astăzi mai mici decât în iunie 2023, când s-a introdus plafonarea.  

„Încetarea măsurii ar fi devastatoare pentru milioane de români, în condiţiile scumpirilor masive la energie şi ale creşterii TVA care a alimentat inflaţia. Cei care critică plafonarea pe motiv că «distorsionează piaţa» nu pot arăta unde e distorsiunea. N-a fost penurie, producţia agroalimentară a crescut, comercianţii şi-au păstrat profiturile. 

Distorsiunea reală era alta: creşterea speculativă şi cartelizată a preţurilor la raft. Plafonarea a pus o barieră împotriva abuzurilor şi a protejat cetăţenii”, afirmă Fifor. 

Potrivit liderului PSD Arad, „PNL şi USR nu pot prezenta niciun beneficiu pentru cetăţeni din încetarea plafonării şi singurii câştigători ar fi marii retaileri iar pierzătorii, milioane de români cu venituri mici şi medii”. 

„Şi încă un adevăr: pentru oameni nu contează dacă subiectul s-a discutat sau nu în Coaliţie. Pentru oameni contează un singur lucru – dacă de la 1 octombrie se vor scumpi sau nu alimentele de bază. De aceea, dacă premierul Bolojan refuză să prelungească plafonarea, PSD va introduce imediat în Parlament, în procedură de urgenţă, reglementarea pentru prelungirea măsurii. Propunerea este deja redactată”, mai notează deputatul PSD.

Coaliția de guvernare a decis, în ședința de miercuri, să amâne cu o săptămână decizia în privința plafonării prețurilor pentru alimentele de bază. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan ar fi cerut timp să facă o analiză suplimentară.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin barbu la o sedinta
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado...
US President Donald Trump and King Charles III at Windsor Castle in Windsor, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Donald Trump și Melania, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremonii...
coalitie dominic fritz
SURSE Coaliția a decis împărțirile politice: USR ia 4 posturi de...
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că...
Ultimele știri
Banchet regal, în Marea Britanie, în onoarea lui Donald Trump. Meniu special adaptat, pregătit de 20 de maeștri bucătari
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine Ucraina
Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției
autoritatea vamala romana
Premierul anunță o nouă conducere la Vamă, de miercuri: Altfel nu putem avea banii să mergem către investiții
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Ilie Bolojan despre noi creșteri de taxe: Trebuie să reducem cheltuielile
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”
bancnote de 100 de lei
România va plăti până la finele anului pe dobânzi cât pentru finanțarea Autostrăzii Moldovei. Ilie Bolojan: Nu mai putem merge astfel
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Adevărul
Va ajunge combinatul siderugic la fier vechi? Controversele privatizării și închiderii fostului colos...
Playtech
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din București
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Viața după plafonare. Ce se va întâmpla cu prețul alimentelor de bază și cu inflația INTERVIU
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...