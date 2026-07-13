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Fifor (PSD), înainte de negocierile pentru guvern: „Se joacă repriza decisivă din meciul Bolojan împotriva românilor. Pleacă, Ilie!”

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mihai fifor
Foto: Inquam Photos / George Calin
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Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, a transmis, luni, înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni, dintre liderii fostei coaliții de guvernare și președintele Nicușor Dan, că „astăzi se joacă repriza decisivă din meciul Bolojan împotriva românilor”. „Pleacă, Ilie! Poate este ultima ta șansă de a face cu adevărat ceva pentru România”, transmite Fifor. 

„Astăzi este momentul adevărului. Astăzi se joacă repriza decisivă din meciul Bolojan împotriva românilor.  

După două luni și jumătate în care Ilie Bolojan a confiscat România pe persoană fizică, doar pentru a-și continua agenda paralelă intereselor țării și nevoilor românilor, la consultările de la Palatul Cotroceni se va vedea cine dorește cu adevărat să scoată România din criză și cine preferă să o țină captivă pentru propriile ambiții politice. 

Astăzi, Bolojan și gașca lui, demiși de Parlamentul României, au șansa să redea țara românilor. Să accepte, în sfârșit, încetarea crizei politice pe care au generat-o cu bună știință și care a împins România într-o profundă criză economică și socială, plătită zi de zi de milioane de români. 

Astăzi, Ilie Bolojan, premierul kamikaze, poate permite instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline, care să repună România pe linia de plutire și să înceapă reconstrucția unei țări aduse în pragul colapsului de ireponsabilitate și setea lui patologică de putere. 

Sau poate alege, încă o dată, să se agațe de puterea pe care o exercită în cel mai abuziv mod cu putință, în dauna românilor și exclusiv în folosul propriului interes politic și al grupurilor lui  de interese mufate la banul public. 

Astăzi, Ilie Bolojan are ocazia să facă singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată pentru România: să plece. Să elibereze țara pe care a luat-o cu japca și a ținut-o captivă mai bine de două luni și jumătate. Sau, dimpotrivă, să le demonstreze românilor încă o dată că singurul lucru care îl interesează este propria mărire politică, cu orice preț. Chiar și cu prețul sacrificării viitorului României. 

Ilie Bolojan este astăzi în fața românilor. Nu va mai putea da vina pe nimeni. Decizia îi aparține în întregime. Iar românii îl vor judeca după alegerea pe care o va face. 

Pleacă, Ilie! Poate este ultima ta șansă de a face cu adevărat ceva pentru România. Pleacă și lasă un guvern legitim să scoată țara din criza pe care ai provocat-o. Cu cinism și ireponsabilitate!”, arată mesajul lui Mihai Fifor. 

Liderii fostei coaliţii de guvernare se întâlnesc cu preşedintele Nicuşor Dan, luni dimineaţa, la ora 9:00, la Palatul Cotroceni. 

Potrivit agendei şefului statului, acesta va discuta cu preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, şi cu liderul Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian. 

Pe data de 5 mai, Cabinetul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, iar de atunci se încearcă coagularea unei majorităţi parlamentare pentru învestirea unui nou Executiv. 

Editor : Alexandru Costea

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