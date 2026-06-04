Fifor: România nu îşi mai permite luxul unei noi greşeli. PSD aşteaptă o discuţie serioasă cu prim-ministrul desemnat

Social-democraţii aşteaptă o discuţie "serioasă" şi "aplicată" cu prim-ministrul desemnat, Eugen Tomac, după care conducerea partidului va analiza concluziile acesteia şi va decide prin mecanismele statutare dacă va susţine sau nu noul Guvern, a declarat joi deputatul PSD Mihai Fifor.

"După dezastrul lăsat în urmă de experimentul ratat Bolojan, România nu îşi mai permite luxul unei noi greşeli. Un an de improvizaţii, decizii arbitrare şi încăpăţânarea de a ignora realitatea economică au împins ţara într-o situaţie pe care tot mai mulţi români o resimt direct: scăderea nivelului de trai, blocaje în economie, incertitudine şi lipsă de perspectivă. Astăzi, nota de plată a guvernării Bolojan este achitată de cetăţeni şi de mediul de afaceri. În aceste condiţii, desemnarea unui nou prim-ministru nu poate fi tratată ca un simplu exerciţiu politic. Partidul Social Democrat aşteaptă o discuţie serioasă şi aplicată cu prim-ministrul desemnat, Eugen Tomac, privind posibilitatea constituirii unei majorităţi parlamentare şi instalarea cât mai rapidă a unui nou Executiv. PSD doreşte să cunoască viziunea acestuia asupra programului de guvernare, priorităţile viitorului cabinet şi formula guvernamentală pe care intenţionează să o propună. După aceste consultări, conducerea PSD va analiza concluziile discuţiilor şi va decide, prin mecanismele statutare ale partidului, dacă va susţine sau nu noul Guvern", a scris Fifor, pe Facebook.

El a adăugat că responsabilitatea unei asemenea decizii este "uriaşă". "Consumul este în scădere pentru a noua lună consecutiv, investiţiile încetinesc, inflaţia continuă să afecteze puterea de cumpărare, iar economia reală este tot mai apăsată de falimente, restructurări şi lipsa de predictibilitate. Sunt efectele unei guvernări care a confundat propaganda cu administrarea ţării şi care a refuzat constant orice soluţie alternativă. PSD a avertizat în repetate rânduri asupra consecinţelor acestei direcţii. Din păcate, Ilie Bolojan a ales să ignore dialogul şi să respingă propunerile de relansare economică şi protecţie socială formulate de PSD. Privind astăzi la situaţia României, este evident că schimbarea trebuia produsă mai devreme. Tocmai de aceea, PSD nu va acorda un cec în alb nimănui. Susţinerea viitorului Guvern depinde de existenţa unor garanţii clare că România va abandona politicile care au generat stagnare şi nesiguranţă şi va reveni la măsuri care stimulează dezvoltarea şi protejează cetăţenii", a transmis Mihai Fifor.

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Potrivit acestuia, pentru PSD există câteva principii de la care nu poate abdica: fără taxe noi pentru cetăţeni, fără măsuri care lovesc în veniturile mici şi medii, fără politici care împovărează IMM-urile româneşti şi favorizează marile corporaţii.

"Este nevoie de reluarea investiţiilor, de stimularea economiei şi de măsuri care să redea încrederea românilor. România nu mai are nevoie de experimente. Nu mai are nevoie de lideri care confundă încăpăţânarea cu competenţa şi austeritatea cu reforma. România are nevoie de un Guvern responsabil, capabil să repare ceea ce a fost distrus şi să redea ţării stabilitatea şi perspectiva de dezvoltare pe care le merită", a evidenţiat deputatul social-democrat.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, joi, la Cotroceni, că va propune Legislativului "o echipă de specialişti", şi nu de politicieni.

"Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice democratice şi prooccidentale din Parlament, pentru a învesti un Guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetăţenilor României. Înţeleg mizele politice, sunt legitime şi fireşti într-un stat democratic, dar ştiu că România are nevoie acum de proiecte naţionale duse până la capăt şi obiective clare, de aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialişti, un Guvern tehnic, nu unul politic", a afirmat Tomac, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat să formeze noul Executiv.

Şeful statului a transmis că singura soluţie în prezent este un prim-ministru independent de partidele parlamentare, dar cu experienţă politică.

Editor : A.P.