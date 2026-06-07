Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum

Dacă președintele Nicușor Dan eșuează, și, în urma unor unor alegeri anticipate, George Simion va deveni prim-ministrul României, atunci Uniunea Europeană se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum, arată într-o analiză Financial Times, făcând în același timp o paralelă între cei doi politicieni: „Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”.

Financial Times notează că George Simion - fostul huligan de fotbal - a trecut în doar câțiva ani de la marginea extremei drepte la statutul de candidat serios la putere. Partidul său se situează la 37% în sondajele de opinie - mai sus decât oricare dintre celelalte partide populiste naționaliste din Europa.

În campania electorală prezidențială de anul trecut, el l-a numit pe adversarul său, Nicușor Dan, „autist”. Dar acum, Simion joacă rolul unui viitor om de stat, în timp ce critică Uniunea Europeană, spunând la un moment dat că scopul său e să împiedice UE să devină „o Uniune Sovietică”, scrie FT.

Eurofilii de pe tot continentul privesc îngroziți. Abia au terminat de sărbătorit înfrângerea electorală din aprilie a lui Viktor Orban, fostul prim-ministru eurosceptic al Ungariei. În cei 16 ani de mandat ai lui Orban, acesta a devenit un naș al naționalismului populist în America și în alte părți ale Europei, nu în ultimul rând prin blocarea legislației care necesita aprobarea tuturor statelor membre ale UE. Acum, o nouă furtună anti-UE se adună într-un alt stat membru din est, scrie publicația.

„Lucrurile se schimbă”

Deocamdată, Simion se bucură de un avânt extraordinar. Partidul său, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a cunoscut o ascensiune fulminantă de la intrarea sa în Parlament, în 2020.

Între timp, democrația României se află la un nivel scăzut. Liberalii și socialiștii, care au alternat la putere de la revoluția anticomunistă din 1989, au pierdut aproape complet încrederea publicului după scandaluri de corupție nesfârșite. Anul trecut, aceștia și-au pus deoparte divergențele și și-au unit forțele într-o coaliție de tip „cordon sanitar” pentru a împiedica extrema dreaptă să ajungă la putere.

Însă, în luna mai, social-democrații au votat alături de partidul AUR condus de Simion pentru a doborî guvernul în funcție, care devenise din ce în ce mai nepopular după ce a introdus reduceri bugetare pentru a diminua deficitul în creștere.

Având în vedere că următoarele alegeri sunt programate abia în 2028, președintele pro-UE Nicușor Dan l-a numit la începutul lunii iunie pe Eugen Tomac, un independent, deputat în Parlamentul European, în funcția de prim-ministru, pentru a conduce un guvern tehnocrat. A fost o încercare de a liniști piețele cu privire la angajamentul României față de prudența financiară.

În tot acest timp, Simion, în vârstă de 39 de ani, privește și așteaptă. „Lumea așa cum o știm este amenințată pentru prima dată în ultimii 35 de ani”, a declarat el pentru FT.

„Lucrurile se schimbă”, adaugă acesta.

Un lucru pe care l-a învățat din înfrângerea electorală din 2025, spune el, este „să transmită mai mult calm într-o perioadă în care toată lumea intră în panică și se grăbește”.

Pericolul unor alegeri anticipate în România

Dacă există un firicel de speranță pentru UE, acesta este faptul că singurul om din țară care nu se lasă cuprins de panică și nu se grăbește este adversarul lui Simion, Nicușor Dan, un matematician tenace și fără pretenții, care s-a făcut cunoscut mai întâi ca activist care s-a luptat cu dezvoltatorii imobiliari fără scrupule, iar apoi ca primar al Bucureștiului, notează FT.

Candidând ca independent, l-a învins la limită pe Simion în turul al doilea al alegerilor din 2025, câștigând peste 53% din voturi, și este greu de imaginat un contrast mai mare de stil. Dan crede în abordarea problemelor în mod discret și metodic.

Însă dacă echilibristica lui Nicușor Dan se va destrăma și, în urma unor alegeri anticipate, Simion va deveni prim-ministru, atunci UE va avea, probabil, cel mai combativ membru eurosceptic de până acum, notează FT.

Simion: Nu sunt un fan al lumii ruse

La fel ca tatăl său, Simion a crescut privind spre Occident în căutare de inspirație, doar pentru a fi dezamăgit de ceea ce a găsit.

„A fost foarte greu să accept că lumea occidentală din care voiam să facem parte s-a schimbat, că nu era lumea pe care ne-o imaginam”, a declarat el.

Șeful AUR dezminte acuzațiile că ar fi la cheremul Rusiei, pentru că alege să critice UE. El insistă că nu este „un fan al lumii ruse”.

Faptul că Simion simte nevoia să facă o astfel de precizare reflectă modul în care și-a deteriorat reputația în mare parte a UE prin opoziția sa față de sprijinul acordat Ucrainei și sancțiunile asupra gazului și petrolului rusesc.

„Dacă spui cu voce tare că există lucruri negative care afectează economia noastră, cum ar fi «Pactul verde» [programul UE de reducere a emisiilor] sau că vrem să ne păstrăm valorile creștine, credința noastră creștină, vor să te eticheteze drept pro-rus”, se plânge Simion.

În prezent, i s-a interzis accesul atât în Ucraina, cât și în Republica Moldova.

Simion are grijă să sublinieze că ieșirea din UE „ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla României”, dar el crede că românii resimt ceea ce percep ca fiind amestecul Uniunii.

În viziunea lui Simion, președintele francez Emmanuel Macron face mai mult pentru a submina democrația României decât Rusia.

Simion face aluzie la dramele electorale din 2024, când Curtea Constituțională a României a anulat brusc turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu două zile înainte de vot. Autoritățile române au susținut că un „stat străin” (interpretat pe scară largă ca fiind Rusia) a finanțat o campanie pe rețelele sociale pentru favoritul alegerilor, ultranaționalistul Călin Georgescu.

„Există dovezi ale unei interferențe ruse în alegeri? În opinia noastră, nu a existat niciuna”, spune Simion. În schimb, el susține că Macron a făcut tot posibilul pentru a-l bloca pe Georgescu și a-l susține pe Nicușor Dan.

„Se pare că am avut de-a face cu o interferență franceză. Au existat declarații ale lui Macron în sprijinul unor candidați... [și] rapoarte privind modul în care rețelele sociale au fost manipulate din Franța.” România, spune Simion, are „o mare, mare problemă cu starea democrației noastre și cu transparența”.

Fiind exclus de la participarea la alegerile repetate din 2025, Georgescu este acum judecat pentru că a promovat propaganda fascistă în discursurile sale. Cazul scoate la iveală o tendință din politica naționalistă a României care este extremă chiar și după standardele extremei drepte europene - și care continuă să afecteze reputația partidului AUR al lui Simion, în timp ce acesta încearcă să atragă voturi din centrul politic, notează publicația.

Nicușor Dan: Schimbarea necesită timp

La un an de la preluarea mandatului, oamenii se întreabă dacă Nicușor Dan este la înălțimea sarcinii sale. Răspunsul lui este același: schimbarea necesită timp.

„Suntem o societate emoțională. Oamenii întreabă: «De ce nu s-a întâmplat nimic în privința corupției? De ce nu s-a întâmplat nimic în privința preluării companiilor de stat?» Este dificil de explicat. Este nevoie de timp pentru a schimba modul de funcționare. Așadar, dacă îi întrebi pe oamenii obișnuiți, ei vor spune că au avut așteptări mari și că eu nu le îndeplinesc. Dar mă descurc mai bine la acest capitol decât acum cinci ani. Am mult mai multă încredere în mine decât atunci”, a declarat el pentru FT.

În primul său an de mandat, Niucșor Dan a încercat să ignore criticile susținătorilor care doreau ca el să fie mai ferm în apărarea valorilor liberale. Una dintre primele sale priorități a fost consolidarea relațiilor cu administrația Trump, după critica acerbă a lui Vance la adresa anulării alegerilor din 2024.

În anul următor, America și-a retras o parte din forțele sale dintr-o bază NATO din România. Decizia a fost percepută la nivel local ca o reflectare a nemulțumirii Washingtonului. Dar Nicușor Dan este încrezător că a recâștigat favoarea Casei Albe.

În martie, Parlamentul României a aprobat „utilizarea defensivă” a bazei sale aeriene NATO pentru avioanele americane în cazul unui război împotriva Iranului.

„În cadrul administrației americane existau îndoieli cu privire la alegerile din România din 2024. Acestea nu mai există”, spune Dan.

De asemenea, el este mândru de bilanțul său pe plan intern. Prioritatea sa a fost reducerea deficitului. Când a preluat funcția, acesta era oficial de 9,3%, dar, în realitate, se ridica la aproximativ 10%, afirmă el - cu mult peste limita de 3% impusă de UE, ceea ce punea în pericol fondurile comunitare. După ce guvernul său a impus reduceri bugetare, deficitul la sfârșitul anului 2025 era de 7,6%, spune el pentru FT.

„Suntem stabili”, adaugă el.

Întrebat ce a învățat despre populism de când a preluat funcția, Nicușor Dan nu lasă niciun dubiu că naționaliștii au avut întotdeauna avantajul: „Abia începem să înțelegem fenomenul”, a declarat el.

În opinia sa, partidele din România sunt vinovate că nu au apărat beneficiile aderării la UE. „Timp de ani de zile au folosit Europa ca scuză pentru a lua anumite măsuri, spunând «Europa ne-a obligat să mergem în acea direcție».”

Având în vedere acest lucru, Dan a virat strategic spre dreapta. A fost unul dintre puținii lideri europeni care au participat la prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” al lui Trump.

Oficialii UE se tem de un Orban 2.0

În ianuarie anul acesta, Simion a zburat la Washington DC și a fost surprins pe rețelele sociale la un eveniment în care tăia un tort în formă de Groenlanda, cu glazura decorată ca steagul american. Acțiunea a fost provocată de sugestia lui Trump că ar putea încerca să anexeze teritoriul autonom danez. Ea s-a întors împotriva lui, deoarece europenii, atât de dreapta, cât și de stânga, s-au revoltat la ideea acaparării de teritoriu.

Simion minimizează importanța întregii povești. „Eram la o petrecere. Când ești la Roma, faci cum fac romanii”, spune el.

Adversarii săi au folosit acest episod ca dovadă a lipsei sale de discernământ și a faptului că nu are legături reale cu administrația Trump.

Tăierea tortului la Centrul Kennedy, alături de câțiva congresmeni, a fost momentul în care Simion s-a apropiat cel mai mult de centrul puterii în acea călătorie. A fost frapant faptul că, atunci când Parlamentul României a dezbătut în martie dacă să-și deschidă baza pentru operațiuni defensive împotriva Iranului, partidul lui Simion s-a pronunțat împotriva ideii.

„Desigur că nu putem fi 100% de partea Americii în tot ceea ce dorește”, spune el, rugat să explice aparenta schimbare de poziție. „Ei sunt America First. Noi suntem România First”, a spus el pentru FT.

Oficialii UE se tem că un Guvern condus de Simion ar obstrucționa procesul decizional al blocului, la fel cum a făcut Orban, care a folosit dreptul de veto al statelor membre individuale pentru a bloca decizii politice cheie.

Simion dorește să se prezinte, în schimb, ca o altă Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, care a parcurs propria sa călătorie pornind de la rădăcini de extremă dreapta.

El o laudă pentru că „a tăiat ajutoarele pentru oamenii care pot și nu vor să muncească, punând pe primul plan interesele italienilor” și pentru că „are o voce în politica europeană și internațională”.

Se prezintă ca unul care va îndrăzni să conteste un consens confortabil. „Spunem adevăruri care nu se spun în public”, spune el.

Însă unii dintre susținătorii lui Simion din cadrul AUR se tem că acesta nu ar putea fi persoana potrivită pentru a atrage suficienți alegători din centrul spectrului politic și a ajunge la putere, scrie FT. Comportamentul discret al lui Nicușor Dan ascunde o voință de fier. Va avea nevoie de aceasta, și chiar mai mult, dacă vrea să țină piept populiștilor în lunile următoare, concluzionează publicația.

Editor : C.L.B.