Firea: Am informaţii certe că Liviu Dragnea mă spionează

Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că are informaţii certe” că este spionată de către Liviu Dragnea care îi urmăreşte activitatea, dar urmăreşte şi sediul Primăriei în care lucrează.

Foto: facebook.com/gabifirea

„Am informaţii certe că mă spionează, îmi urmăreşte activitatea, urmăreşte chiar clădirea Primăriei. Sunt oameni care au fost la mine în aceste zile şi care ulterior au fost sunaţi direct de dumnealui sau de către colegi foarte apropiaţi ai dumnealui ca să fie întrebaţi de ce au fost la mine”, a declarat Gabriela Firea, potrivit News.ro.

Ea a spus că nu „conspira politic” cu aceste persoane, ci avea discuţii normale.

Gabriela Firea a afirmat că se aştepta să fie invitată la discuţii de Liviu Dragnea în ultimele zile, dar asta nu s-a întâmplat.

„Unii (dintre cei care spionează – n.r.) sunt colegi de partid, alţii sunt oameni care au legătură cu partidul şi cu domnia sa, dar nu sunt membri. Mi s-a părut şocant că, în loc să fiu chemată să discutăm, să analizăm, aşa cum a spus presei, aşa cum a afirmat, s-a gândit că este mai bine să continue toată această stratagemă în care să ocolim adevărul, să ascundem sub preş argumentele şi să ne comportăm exact ca cei pe care, oficial, îi detestă. Cei de care spune că sunt oameni în anumite zone, care luptă inegal, care folosesc informaţii fără ca sursa sau calea de obţinere a acestora să fie democratică, pentru că altfel nu pot să înţeleg cum de a recurs la această metodă de a pune oameni, mă întreb de unde, or fi tot de la doamna Dan, să supravegheze clădirea primăriei, casa mea?”, a mai spus ea, miercuri seară.

Sâmbătă, la CEx-ul PSD de la Neptun, primarul general al Capitalei a i-a cerut demisia lui Carmen Dan, după violențele de la mitingul diasporei din 10 august. După ședința de partid, Gabriela Firea spus, marți, la Parchetul General, că s-a încercat ca prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, să fie „ţap ispăşitor”.

Firea a mai spus la CEx-ul PSD că ministrul de Interne Carmen Dan a venit la şedință cu print screen-uri ale mesajelor sale private de pe WhatsApp şi afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de ministru să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat.

„Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu cred că avea de unde să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa, probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screen-uri, xerox-uri convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat. Am întrebat: <<Doamna ministru, ne spionaţi? Ne urmăriţi? Ne controlaţi mesajele, WhatsApp-urile?>> A întors atunci discuţia şi a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziţie. I-am spus că <<dumneavostră mi-aţi spus acum un an să am grijă ce transmit pe WhatsApp pentru că dumneavoastră aveţi mesajele pe Whatsapp ale unui senator din Bucureşti şi să fiu precaută şi atentă>>. Dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu nişte mesaje private”, a declarat Gabriela Firea, duminică.

Etichete:

,

,

,

,

,