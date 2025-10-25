Live TV

Firea anunță că nu va candida la Primăria Capitalei cu un atac la Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Foto: Gabriela Firea / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Atac la Ciolacu Despre un candidat PNL-USR

Președinta PSD București, Gabi Firea, a anunțat sâmbătă dimineață că nu va candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, argumentând că preferă să-și continue mandatul de europarlamentar. Ea lansează și un atac la fostul șef al social-democraților, Marcel Ciolacu, susținând că anul trecut a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru Capitală. 


Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ori de câte ori am început un proiect - privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. Dar, învățăm în fiecare zi să ne descurcăm în această situație. Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu serviciu și copii. Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc”, a transmis Firea, într-un mesaj pe Facebook.

„Despre Primăria Capitalei pot spune că mi-aș fi dorit să pot relua şi finaliza câteva mari proiecte de infrastructura abandonate, cu siguranță aș fi continuat investițiile în spitale, parcuri, transport şi termoficare, începute în mandatul anterior și blocate în mare parte. Dar, în viață trebuie să facem alegeri. Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare”, a mai scris ea.

Atac la Ciolacu

Ea a lansat și un atac la fostul șef al PSD, Marcel Ciolacu, căruia îi reproșează că anul trecut ea a fost „candidatul deocamdată” al PSD pentru Primăria Capitalei.

„Voi acorda susținere totală colegului meu social-democrat care își va depune candidatura. Nu am trădat şi nu voi trăda, cum au procedat unii colegi de-ai noștri, inventând tot felul de pretexte. Ca președintă PSD București, am depus şi voi depune în continuare eforturi pentru ca niciodată candidatul nostru să nu fie în postura în care am fost eu anul trecut: candidatul „deocamdată”, apoi lansată în cursă ca variantă de a salva imaginea partidului şi lista de consilieri generali, fără vreun fel de sprijin logistic şi politic - doar la sectoare s-a negociat candidatură pe alianță de trei partide -, boicotată prin candidați „iepurași”, menținuți în cursă şi răsplătiți ulterior chiar de către colegi de-ai noștri, campanii online împotriva mea finanțate chiar din fondurile partidului. Pare greu de crezut, dar e purul adevăr pe care îl cunosc din interior mulți colegi”

„Cine s-a chinuit să-mi sape mie groapa politică a căzut în ea”, mai spune Firea. 

„Asta nu-mi aduce vreo mulțumire. Reușita mea ar fi însemnat un succes comun, al echipei social-democrate din București şi din întreaga țară, o garanție pentru continuarea investițiilor din Capitală. Le mulțumesc și acum celor peste 170.000 de bucureșteni care mi-au acordat votul anul trecut! Este adevărat că, în această perioadă, ne-am fi dorit să obținem un acord în Coaliție pentru un candidat unic. Ne-am fi maximizat șansele de reușită. Ne-am dorit o negociere onestă între partidele din arcul guvernamental. Nu s-a acceptat, vom vedea care vor fi consecințele politice şi cine va plăti pentru prea accentuatul orgoliu personal”,adaugă ea. 

Despre un candidat PNL-USR

Firea mai spune de ce „nu era corect” ca PNL și USR să aibă candidat comun la Primăria Capitalei.

„Nu era corect ca PNL şi USR să se alieze din nou împotriva PSD, susținând un singur candidat şi izolând PSD - un partener corect de guvernare. Şi totuși, am sentimentul că, în subteranele politicii dâmbovițene, nu s-a renunțat la acest scenariu. Probabil i se caută forma, dar esența va rămâne. Încă mai cred că era un bun moment pentru a demonstra cu toții că, aşa cum am dovedit maturitate politică în interesul românilor la guvernare, aşa am fi putut agrea un „Pact pentru București” - un oraș european căruia îi este necesar un bun manager, un administrator destoinic şi ferm, un om cu viziune administrativă, capabil să fie permanent în dialog cu cetățenii, ministerele, primarii de sectoare şi din zona limitrofă - județul Ilfov, dar şi susținere politică în Consiliul General pentru proiecte de anvengură”, a mai scris ea. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
vladimir putin - octombrie 2025
4
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Digi Sport
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un...
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Catedrala Mântuirii Neamului
Autocare cu pelerini, în drum spre Catedrala Națională. Cel mai mare...
Ultimele știri
„Capitala este sub atac balistic”. Kievul a fost lovit cu rachete rusești: cel puțin o persoană a murit și alte 10 au fost rănite
Europa ia măsuri pentru a crea o agenție comună de spionaj, pe fondul amenințărilor rusești și al incertitudinii generate de Trump
Comuna în care 200 de elevi învață în containere „provizorii” de trei ani. Cum explică primăria și constructorul întârzierea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Când va stabili PSD candidatul pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Avem primari de sector foarte buni, o avem și pe Gabi Firea”
BUCURESTI - PRIMAR SECTOR 4 - CONFERINTA - 24 MAI 2024
Gabriela Firea sau Daniel Băluţă. Grindeanu: PSD face măsurători, pentru a vedea cine are cele mai multe șanse la Primăria Capitalei
Gabriela Firea Robert Negoita
„Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?” Robert Negoiță: „Cred că face o figură foarte bună în Parlamentul European”
pride bucuresti
Părinții copiilor LGBTIQ+ invită politicienii la dialog, după apariția unor informații false despre strategia UE privind copiii trans
Screenshot 2025-10-13 at 10.12.39
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan Motreanu, primele locuri. Cum arată activitatea eurodeputaților români
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 46 de ani, dar i se spune că arată de 30. Cum și-a schimbat viața această femeie, mama a trei copii: „Mă...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Cum poţi dovedi că pensia alimentară este cheltuită doar pentru copil? Ce spun avocaţii
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tănase: ”Toată lumea îi zice”
Pro FM
Cum și-a petrecut vara Rocco, fiul celebrei Madonna. Imaginile postate pe internet i-au uimit pe fani: „Ești...
Film Now
Johnny Depp, din nou la Hollywood, la trei ani de la scandalul juridic cu Amber Heard. Rol principal în...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Pasiune extremă între Kim Basinger și Alec Baldwin, în anii 90: "Gândiți-vă la cele mai murdare lucruri pe...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...