Firea, despre o posibilă excludere din PSD: Nu îmi e teamă decât de Dumnezeu. În rest, totul e trecător

Gabriela Firea nu se teme că ar putea fi dată afară din PSD după ce l-a criticat pe Liviu Dragnea. Oricum primarul Bucureştiului s-ar putea să lipsească motivat de la şedinţa de partid unde s-ar putea discuta problema.

"Sperăm să nu fie cutremur. Nu ştiu când va fi pentru că, deocamdată, doar pe surse am aflat că se va organiza un comitet executiv. Nu am primit până acum nicio invitaţie. Dacă va avea loc, aşa cum se zvoneşte, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru că am acceptat încă din luna august invitaţia de a merge la Madrid într-o delegaţie oficială, la invitaţia doamnei primar al Madridului, şi particip acolo la mai multe evenimente. (...) Nu am de ce să fug de o şedinţă politică, nu am de ce să fug de CEx, nu mi-e ruşine cu activitatea mea, cred că măsura fiecărui om politic este dată de calitatea sa umană în primul rând, de activitatea la locul de muncă, (...) iar ca activitate politică în primul rând angajamentul nostru statutar este faţă de cetăţeni şi nu cred că am greşit cu nimic faţă de cetăţenii pe care îi reprezint, dimpotrivă, mă lupt pentru toate proiectele Capitalei", a afirmat primarul, într-o conferinţă de presă.



Întrebată dacă se teme de o excludere din partid, Firea a replicat că ea se teme doar de Dumnezeu.

"Din partid, nu îmi e teamă decât de Dumnezeu pe care îl iubesc, nu mă raportez la El cu frică, și în rest totul e trecător în viață. Nu sunt motive pentru ca nu mi-am încălcat angajamnentul față de cetățeni, nu am adus prejudiciu partidului, am avut declarații referitoare la o persoană, punct," a adăugat primarul.

Etichete:

,

,

,