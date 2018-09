Firea: Dragnea zâmbeşte şi ocoleşte adevărul foarte frumos, niciodată nu ne confruntă direct

Primarul general al Capitalei, Gabriela FIirea, spune că din primele sale zile de mandat a solicitat Guvernului să colaboreze în anumite proiecte pentru Bucureşti, dar s-au succedat trei guverne PSD, a trecut un an şi jumătate şi lucrurile nu au evoluat. De asemenea, Firea a spus că a avut câteva tentative de a discuta cu liderul PSD, Liviu Dragnea, şi a-i spune că partidul va pierde dacă nu se realizează lucruri importante în Capitală, dar „domnul Dragnea zâmbeşte şi ocoleşte adevărul foarte frumos”.

„Din primele zile am solicitat colaborarea pentru câteva proiecte strategice dintre Primărie şi Guvern. La acel moment nu am găsit un răspuns bun, pentru că domnul Cioloş era prim-ministru, dar m-am gândit că după 6 luni cu Guvernul tehnocrat lucrurile se vor îmbunătăţi. Iată că avem un an şi jumătate de când la Palatul Victoria s-au succedat trei Guverne PSD şi lucrurile nu au evoluat. Cu părere de rău, e o afirmaţie pe care pot să o probez”, a spus Gabriela Firea la TVR 1, potrivit News.ro.

„Probabil că se dorea ca primarul general, femeie şi PSD, la Primărie să fie o figură politică ştearsă, neimportantă, nesemnificativă şi să nu lupte atât de mult pentru proiecte. Am avut câteva tentative de a discuta cu domnul Dragnea şi a-i explica că PSD ca echipă va pierde dacă nu se realizează lucruri importante în Capitală. (...) Acum, domnul Dragnea zâmbeşte şi ocoleşte adevărul foarte frumos, pentru că niciodată nu ne confruntă direct, ci totul este lapte şi miere în întâlniri şi în şedinţe, dar în subterane şi în întâlnirile pe care le are cu doar câţiva apropiaţi deciziile sunt cu totul altele”, a mai spus primarul Capitalei.

Ea a adăugat că a încercat să menţină parteneriatul politic cu Liviu Dragnea, dar „răspunsul nu a fost acelaşi”, explicând că unii colegi i-au spus că Dragnea o considera „un pericol politic” pentru alegerile prezidenţiale.

„Am încercat şi m-am străduit să menţin parteneriatul politic cu domnul Dragnea şi cu toţi colegii mei. Din nefericire, răspunsul nu a fost acelaşi şi chiar apropape din primele zile de mandat al meu de primar general. Explicaţia iniţială a colegilor mei, pentru că domnul Dragnea nu mi-a spus niciodată explicit acest lucru, dar mi-a lăsat cumva să fie înţeles, a fost aceea că am un procent destul de mare în sondaje, că ar putea fi 'un pericol politic' pentru o posibilă candidatură a domniei sale la Palatul Cotroceni şi că e posibil, cel puţin aşa mi-au transmis colegii care sunt în continuare în partid, şi în faţa cărora se exprima de genul: 'ce mai vrea şi Gabi? A câştigat primăria, de ce nu se opreşte? De ce se implică atât de mult? De ce are prezenţe mediatice dese şi de ce contribuie la sporirea imaginii publice? Ce scopuri are? Vrea să ia partidul, să fie candidat?' Eu le răspundeam celor care îmi transmiteau dialogurile de weekend dintre ei şi Dragnea că nu am alte scopuri decât cele pe care le-am identificat împreună şi le-am trecut în programul de guvernare locală”, a adăugat edilul.

