Firea, după întâlnirea cu Teodorovici: A fost inflexibil total, o simulare de dialog

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, la ieşirea de la Ministerul de Finanţe, unde primarii din Bucureşti s-au întâlnit cu ministrul Eugen Teodorovici pe tema bugetului, că acesta a fost „inflexibil total” şi nu a ascultat niciun argument legal. „A fost o simulare, practic, de dialog, mai mult decât atât, a fost o regie pusă la cale de domnul Dragnea şi aplicată de domnul Teodorovici (...) Dacă pentru Guvern Bucureştiul nu contează, poate în Parlament vom avea mai mult câştig de cauză”, a spus Firea.

Foto: gov.ro

„Într-adevăr, a fost inflexibil total, nu a ascultat de niciun argument legal şi prin prisma atribuţiilor Primăriei Capitalei, a fost o simulare, practic, de dialog, mai mult decât atât, a fost o regie pusă la cale de domnul Dragnea şi aplicată de domnul Teodorovici pentru că din prima clipă era pur şi simplu neatent la explicaţiile noastre şi foarte sigur pe sine că rămâne aşa cum am stabilit, din nefericire, şi anume să respecte decizia politică a domnului Dragnea de a pedepsi Primăria Capitalei pentru a se răzbuna pe mine şi, în fapt, să se răzbune pe bucureşteni”, a declarat Gabriela Firea, la ieşirea de la Ministerul de Finanţe, potrivit News.ro.

Firea a spus că i-a explicat ministrului Teodorovici că nu toţi bucureştenii „sunt privilegiaţi să aibă maşină personală, să aibă vilă, să aibă apartament în bloc nou, adică să aibă centrală de apartament, să aibă bani să meargă la clinici private, să-şi poată permite luxul şi excursii în străinătate”, astfel că au nevoie de transport în comun, de apă caldă şi încălzire în sistem centralizat, de investiţii în spitale.

„Aceste argumente pur şi simplu au fost trecute cu vederea, ca şi cum toată lumea ar trăi pe picior mare şi şi-ar permite să nu aibă nevoie de serviciile publice achitate de Primăria Capitalei. Îmi pare rău în primul rând pentru domnul Teodorovici, pentru care eu am avut şi mă străduiesc să mai am un respect profesional, dar este clar că este pus şi dumnealui la zid, probabil că ar fi remaniat dacă ar fi ascultat acum de argumentele legale şi juridice, de asemenea şi prin prisma atribuţiilor Primăriei Capitalei. Este clar că este strict decizia domnului Dragnea care a făcut acum, ca şi în cazul ordonanţei 13, dumnealui este autorul moral, el este cel care a întocmit cu pixul pe hârtie şi scrâşnind din dinţi şi cu ură şi cu mânie bugetul, doar că cei care semnează sunt reprezentanţii Ministerului de Finanţe, doamna prim-ministru. Dacă pentru Guvern Bucureştiul nu contează, poate în Parlament vom avea mai mult câştig de cauză, eu mă voi adresa şi comisiilor parlamentare de buget-finanţe (...)”, a adăugat Firea.

Anterior, primarul general, Gabriela Firea, a declarat, că primarii nu cerşesc bani de la Guvern şi nu cer ceva ce nu li se cuvine.

„Noi nu cerşim la Guvern, noi nu am venit acum să cerem ceva ce nu ni se cuvine. Aceste dezbateri la infinit duse pe cotele din impozitul pe venit sunt chiar absurde, sunt banii bucureştenilor, sunt sume colectate pe teritoriul municipiului Bucureşti prin munca tuturor bucureştenilor. Practic, aceşti bani trebuie să fie cheltuiţi în spiritul egalităţii, al transparenţei şi al nevoilor bucureştenilor. Toate taxele şi impozitele locale sunt colectate de primăriile de sector, bugetul Primăriei Capitalei se îndestulează - peste 90 la sută - doar din acest impozit pe venit. Aceasta este legislaţia în vigoare. Noi nu venim în genunchi să cerşim ceva de la Guvern, să ne dea ceva în plus Guvernul. Guvernul nu ne-a dat niciodată ceva în plus, dimpotrivă, vrea să ne ia”, a declarat Firea, la sosirea la Ministerul de Finanţe.

Ea a spus că parcă nu îi vine să creadă că ministrul de Finanţe ar fi declarat că totul a fost stabilit deja. Firea a adăugat că se aşteaptă ca bugetul să fie distribuit în funcţie de atribuţiile instituţiilor.

„Sunt banii românilor, sunt banii bucureştenilor, nu sunt banii domnului Dragnea, îmi pare rău pentru domnia sa. El nu este regele României şi patronul bugetului ţării. Îmi pare foarte rău, ştiu că este dezamăgit”, a mai spus Firea.

Întâlnirea de miercuri, de la Asociaţia Municipiilor din România (AMR), la care a participat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a încheiat fără o concluzie. Dragnea susţine că administraţia locală va primi bani în plus prin buget, în timp ce Robert Negoiţă şi Gheorghe Falcă au declarat că liderul PSD i-a ascultat, dar le-a spus că nu are atribuţii. Dragnea a fost huiduit de câţiva protestatari şi a avut un schimb de replici cu unul dintre ei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacţionat pe Facebook, relatând că Dragnea le-a spus primarilor că nu a venit să le dea soluţii privind bugetul, pentru că nu are competenţe legale.

