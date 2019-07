Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, după ședința conducerii PSD, că va susține candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie și că a renunțat la o candidatură a ei pentru că nu vrea să audă că din cauza ei stânga a pierdut alegerile.

„Am participat la o competiție preliminară. Am fost mai mulți și le-am cerut opinii și nu s-a creat acea masă de susținere. Mi s-a părut normal ca în fața colegilor din BPN să ajung să mă retrag”, a spus Gabriela Firea.

„Fiecare coleg să facă campanie și să susțină candidatul acestui partid”, a îdemnat ea.

Nu vreau să fiu acuzată că și din cauza mea și din cauza altor aliați sau foști colegi, stânga româmnească, sau zona de centru stânga, a pierdut alegerile prezidențiale, pentru că am avut orgoliu personal, pentru că am urmat doar carierele noastre proprii și că nu am știut să ne coagulăm. Nu am vrut să aud acuzații de genul 'dacă Gabriela Firea nu ar fi intrat în competiție și s-ar fi alăturat candidatului nostru, cu siguranță șansele ar fi fost altele'”, a mai spus Firea.

Ea a anunțat că intenționează să candideze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

„Noi ne dorim să câștigăm alegerile, nu doar să câștigăm turul doi. Doar românii pot să spună dacă avem șanse. Cu siguranță voi candida la Primăria Generală a Capitalei. Sub nicio formă nu s-a pus problema în această manieră – îmi retrag candidatura și te susținem la Primăria Capitalei. Uite că m-a convins. Eu singură m-am convins că dacă ați fi observat că după ce v-ați anunțat intenția de a candida și dacă au o altă opinie colegii, eu nu cred că e în logica firească să faci altceva și să mergi în contrasensul partidului”, a mai spus Firea.

Declarațiile ei vin după ce șefa PSD, Viorica Dăncilă, a fost aleasă candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Au fost doar două voturi împotrivă, toți ceilalți lideri PSD votând pentru premier.