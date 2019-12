Firma Tel Drum face bani din afaceri cu statul chiar și cu Liviu Dragnea după gratii. Ce contracte a încheiat firma pe final de 2019

Deși aflată în insolvență, compania Tel Drum continuă să încheie, la finalul anului 2019, contracte profitabile cu statul, informează Liber în Teleorman.

Astfel, dacă la finalul lunii noiembrie, Tel Drum încheia un contract de 46 milioane lei cu Consiliul Județean Teleorman, pe data de 6 decembrie, Tel Drum a obținut o nouă finanțare din partea CJ Teleorman pentru modernizarea unui drum județean.

Conform Sistemului Electronic de Achiziții Publice, valoarea acestui nou contract este de peste 13 milioane de lei.

Foto: Liberinteleorman.ro

Modul de atribuire a contractului s-a făcut prin varianta procedurii simplificate, iar ofertele au fost depuse online. Contractul pentru modernizarea drumului județean 612 Călinești-Antonești a fost câștigat de Tel Drum.

Compania Tel Drum mai este și beneficiara unui contract multianual de întreținere a drumurilor județene pe timp de iarnă, conform publicației citate.

Foto: Liberinteleorman.ro

În dosarul „Tel Drum”, procurorii DNA au anunţat, oficial, pe 13 noiembrie 2017 că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privinţa acordării de contracte. Dragnea a negat acuzațiile.

În luna octombrie a acestui an, șeful interimar al DNA, Călin Nistor, anunța că dosarul „Tel Drum”, în care fostul lider PSD Liviu Dragnea este pus sub acuzare, va fi soluţionat până la sfârşitul acestui an.

Editor web: Mihnea Lazăr