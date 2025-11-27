Firmele care au ocupat 18 ani o clădire a Ministerului Economiei, fără chirie, vor fi date afară. Decizia instanței

Ministerul Economiei a câștigat, pe fond, procesul privind imobilul situat pe Șoseaua Olteniței nr. 225, unde de 18 ani funcționau mai multe firme private, fără ca autoritățile să încaseze chirie. Unele birouri ale clădirii de stat fuseseră închiriate și subînchiriate tot de privați.

Ministerul Economiei anunță că a câștigat procesul, iar firmele care aveau sediul în clădirea de pe Șoseaua Olteniței nr. 225 vor fi evacuate. Decizia instanței este executorie, cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare.

„S-a terminat și episodul în care niște băieți deștepți furau cu clădirea de la statul român, adică de la noi toți. Instanța a decis ca cei care au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro în locul statului român trebuie să plece. Vor fi evacuați! Au 5 zile să facă apel. Dacă instanța nu se răzgândește, vom trece la evacuare ca să recuperăm ceea ce aparține statului român”, a declarat Radu Miruță, potrivit comunicat al ministerului.

În vara acestui an, ministrul a anunțat că în administrarea instituției figurează o clădire „uitată” de autorități, de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care de 18 ani funcționau mai multe firme, fără ca instituția să încasează chirie, unele dintre aceste birouri fiind chiar închiriate și subînchiriate. Clădirea a fost folosită de „Centrul Incubator de Afaceri” în baza unui contract care a expirat în 2004.

„Situația a fost semnalată în mai multe rânduri în rapoartele Curții de Conturi care a atras atenția că, deși prin actul normativ de înființare Ministerului i-a fost atribuit în administrare acest imobil aflat în domeniul public al statului, instituția nu și-a exercitat drepturile, în spațiile aferente desfășurându-se activități economice de către persoane juridice private fără ca Ministerul să poată justifica modul de atribuire a utilizării spațiilor de către acestea. De asemenea, Curtea de Conturi a subliniat faptul că imobilul nu apărea în evidența contabilă a instituției, nu era înscris în evidențele cadastrale la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și apărea înregistrat la valoarea de 1 leu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului”, mai arată comunicatul.

Potrivit rapoartelor autorităților, 55 de firme își declaraseră sediu social/punctul de lucru în imobilul din Șoseaua Olteniței nr. 225 A, în baza contractelor încheiate cu Asociația „Incubator de Afaceri”, prin care au fost percepute anual sume cuprinse între 240 - 4.800 de euro (fără TVA), în unele situații spațiile fiind subînchiriate.

