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Exclusiv Florian Bodog (PSD), despre întâlnirea premierului cu Fănel Bogos: E neobișnuit ca Ilie Bolojan să primească pe cineva în audiență

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Senatorul PSD Florian Bodog a declarat vineri seara, în direct la Digi24, referitor la audierea premierului Ilie Bolojan de către DNA, ca martor, în dosarul lui Fănel Bogos, că întâlnirea de la Guvern a liderului PNL cu afaceristul este neobișnuită, și din ce știe el, ar fi fost înregistrată. „Din câte știu eu, în sediul Guvernului, toate aceste discuții sunt înregistrate și există. Ar trebui să existe. Dacă întrunirea a fost oficială, ar trebui să existe stenograme, cel puțin, dacă nu înregistrări audio-video”, a spus Bodog, care mai spus că „faptul că DNA o anchetează înalți oficiali ai guvernului ridică semne de întrebare și sunt necesare explicații de dat”.

„Chiar dacă domnul Bolojan este adversar politic al PSD-ului, noi considerăm că, la fel ca orice cetățean al României, beneficiază de prezumția de nevinovăție. Dar dacă am merge pe retorica domniei sale, am putea să spunem că DNA-ul a aprins lumina în cămară și a dat de Bolojan. Ceea ce este ciudat. Și eu am niște semne de întrebare despre faptul că domnul Bolojan a primit pe cineva în audiență. Cât timp a fost primar al orașului Oradea, n-a participat la nici una dintre audiențele publice ale primarului. Deci, asta este o chestiune oarecum neobișnuită pentru Bolojan, să primească pe cineva în audiență.

Oricum, faptul că DNA o anchetează înalți oficiali ai guvernului ridică semne de întrebare și sunt necesare explicații de dat. Eu nu știu, cred că domnul Bolojan ar trebui să dea aceste explicații. Nu știu, dacă ar fi fost vorba despre un alt om politic, cum ar fi reacționat PNL-ul sau AUR-ul sau USR-ul, care am văzut că fac scut în în jurul domnului Bolojan. Nu vreau să fac aprecieri. Eu nu am fost de față. .[...] Însă din câte știu eu, în sediul Guvernului, toate aceste discuții sunt înregistrate și există. Ar trebui să existe. Dacă întrunirea a fost oficială, ar trebui să existe stenograme, cel puțin, dacă nu înregistrări audio-video”, a spus Florian Bodog.

Rugat să spună din nou clar daca afirmă că ar trebui să existe înregistrări audio-video din biroul prim-ministrului României, senatorul PSD a spus că, „dacă este o audiență oficială, la audiența oficială nu participă doar premierul cu o persoană, participă cu unul dintre consilierii pe problematica respectivă. Cel puțin așa era când eram eu în guvern”.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat vineri dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost audiat mai bine de două ore, în calitate de martor, în dosarul afaceristului Fănel Bogoș. Potrivit reprezentanților Guvernului, audierea a avut scopul de a lămuri „circumstanțele audienței” acordate de Bolojan omului de afaceri din Vaslui, iar premierul „a făcut toate precizările solicitate”.

Fănel Bogos este acuzat de DNA de instigare la șantaj și cumpărare de influență., într-un dosar în care omul de afaceri e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan pentru a-l convinge să-l schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar Veterinare Vaslui.

Editor : B.E.

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