Florin Barbu dă asigurări că PSD nu face Guvern cu AUR: „Este vorba de o moţiune de cenzură”

Fostul ministru PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, luni, că nu se pune problema ca social-democraţii să facă un guvern cu AUR şi este vorba doar de o colaborare în privinţa moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Barbu a precizat că va vota această moţiune de cenzură.

Florin Barbu a fost întrebat, după anunţul că PSD şi AUR vor depune o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan, în legătură cu faptul că în urmă cu câteva luni a respins un scenariu în care PSD să stea la aceeaşi masă cu AUR şi ce s-a schimbat între timp.

„E vorba de o moţiune. Noi nu vorbim că facem guvern cu AUR. Este vorba de o moţiune de cenzură. Iar dacă această decizie se ia în Partidul Social-Democrat şi se merge pe o chestie comună pe această moţiune, nu am nicio problemă, voi vota această moţiune”, a afirmat Florin Barbu.

El a adăugat că în acest moment „orice român care a votat un partid politic trebuie protejat. Iar Partidul Social-Democrat asta face, protejează românii”.



PSD şi AUR au decis să depună o moţiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Petrişor Peiu (AUR) şi Marian Neacşu (PSD) au declarat că până la acest moment, nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare, precizând că, „din câte cunosc” ei, nici liderii lor nu au făcut un demers în acest sens.





Editor : C.L.B.