Exclusiv Florin Birta, atac la PSD după căderea Guvernului Bolojan: „Au demolat și n-au construit nimic”. Ce îi transmite lui Nicușor Dan

Vicepreședintele PNL și primarul municipiului Oradea, Florin Birta, la Digi24.
„PSD a demolat și nu a construit nimic” „Costul de a merge ca o anexă a PSD a costat scump PNL” Birta exclude formarea unui nou partid în jurul lui Bolojan „Nu există nicio distanțare” între PNL și Nicușor Dan

Vicepreședintele PNL și primarul municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat miercuri, în exclusivitate la Digi24, că Partidul Social Democrat este responsabil pentru căderea Guvernului Bolojan și trebuie să își asume formarea unui nou Executiv, după ce a creat o majoritate parlamentară alături de AUR. Liberalul a exclus refacerea coaliției cu PSD, a susținut că social-democrații „au demolat și n-au construit nimic” și a afirmat că Ilie Bolojan „a fost dat afară” din funcția de premier de către „coaliția PSD-AUR”. În același timp, Birta a respins ideea unei rupturi între PNL și președintele Nicușor Dan și a acuzat PSD că a încercat încă de la început să îl îndepărteze pe Bolojan din fruntea partidului.

„Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan și-au asumat guvernarea țării anul trecut, când nimeni, niciun partid și niciun lider politic nu dorea să guverneze această țară, pentru că toți erau conștienți că trebuie luate anumite măsuri pentru redresarea țării”, a declarat Florin Birta.

Vicepreședintele PNL a spus că fostul premier „a luat decizii, a ținut sub control cheltuirea banului public, a închis anumite robinete, a aprins lumina în anumite domenii și, bineînțeles, a deranjat”.

Birta a acuzat PSD că, deși făcea parte din coaliția de guvernare, s-a comportat încă de la început ca un partid aflat în opoziție.

„Am fost într-o coaliție proeuropeană, prooccidentală, cu Partidul Social Democrat și cu celelalte partide, o coaliție în care Partidul Social Democrat a fost în opoziție încă de la început”, a spus liberalul.

El a insistat că toate măsurile adoptate de Guvern au fost discutate și aprobate în ședințele coaliției, „la care a participat și Partidul Social Democrat”.

Vicepreședintele PNL a afirmat că liberalii au avertizat PSD înainte de depunerea moțiunii de cenzură că o eventuală cădere a Guvernului va duce la ruptura dintre cele două partide.

„Noi am atenționat încă dinainte de depunerea moțiunii de cenzură și de retragerea miniștrilor Partidului Social Democrat de la guvernare că, dacă se va întâmpla acest lucru și dacă Partidul Social Democrat va depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern din care face parte, Partidul Național Liberal nu va mai face o alianță cu Partidul Social Democrat”, a declarat acesta.

Birta a susținut că liderii PSD se așteptau ca în interiorul PNL să existe presiuni pentru schimbarea lui Ilie Bolojan.

„Probabil, cum erau obișnuiți ca la un ordin să se schimbe majoritatea în Partidul Național Liberal, de data aceasta nu s-a mai întâmplat acest lucru, pentru că de data aceasta Partidul Național Liberal are un lider, are un lider corect, are un lider echilibrat”, a afirmat liberalul.

Acesta le-a mulțumit colegilor de partid pentru susținerea acordată fostului premier.

„Colegii mei (...) au ales să stea lângă Ilie Bolojan și să îl susțină în continuare”, a spus Florin Birta.

„PSD a demolat și nu a construit nimic”

Vicepreședintele PNL a acuzat PSD că a provocat căderea Guvernului fără să aibă o alternativă pregătită.

„Deși cei care au depus moțiunea de cenzură au fost avertizați să nu depună această moțiune de cenzură, să nu dea guvernul jos și, dacă vor face acest lucru, să vină cu o soluție, nu i-a interesat, pentru că asta au făcut de 30 de ani: doar au demolat și n-au construit nimic”, a declarat Birta.

Au votat această moțiune de cenzură, au dat guvernul jos și acum, bineînțeles, nu mai au cu ce să vină în loc.

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar format din PSD, UDMR și minorități, liderul liberal a spus că social-democrații trebuie să își asume noua majoritate parlamentară.

„E de datoria Partidului Social Democrat, care, trebuie să recunoaștem, de fapt și de drept, și-a creat o majoritate în Parlament, să-și asume această guvernare, să-și asume majoritatea parlamentară și să-și asume formarea unui nou guvern”, a declarat vicepreședintele PNL.

El a reiterat că PNL a decis să rămână în opoziție.

„Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat”, a spus Birta.

Totuși, liberalul a precizat că partidul său va susține proiectele considerate importante pentru România, „așa cum a făcut de fiecare dată”.

„Costul de a merge ca o anexă a PSD a costat scump PNL”

Vicepreședintele PNL a comentat și tensiunile din interiorul partidului după decizia de a intra în opoziție.

„Ca în fiecare partid, nu e ușor să mergi în opoziție și sunt colegi și membri ai partidului care, de fiecare dată, își doresc să fie la guvernare”, a declarat Birta.

Acesta a spus însă că experiența alianței cu PSD a afectat imaginea liberalilor.

„Costul de a merge ca o anexă a Partidului Social Democrat la guvernare a costat scump de fiecare dată Partidul Național Liberal, și din punct de vedere electoral, și din punct de vedere al integrității Partidului Național Liberal”, a afirmat liderul liberal.

El a dat ca exemplu rezultatul obținut de candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2024.

„Candidatul Partidului Național Liberal a obținut un scor de 8,5%, cred că cel mai slab scor pe care l-a obținut un candidat la funcția de președinte al României din partea Partidului Național Liberal”, a spus Birta.

Acesta a susținut că electoratul a perceput PNL drept „o anexă a Partidului Social Democrat”.

Vicepreședintele liberalilor a afirmat că PSD „nu este în stare să facă aceste reforme și, de fiecare dată, va bloca orice reformă a statului român”.

Birta exclude formarea unui nou partid în jurul lui Bolojan

Întrebat despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să se rupă de partid și să formeze o nouă formațiune de dreapta, Florin Birta a respins scenariul.

„Colegii mei s-au exprimat ferm și concis împotriva Partidului Social Democrat, împotriva formării unei coaliții sau a unei negocieri cu Partidul Social Democrat și pentru rămânerea în opoziție”, a spus vicepreședintele PNL.

El a adăugat că este „greu de crezut că votul covârșitor, de 50 pentru opoziție și împotriva unei coaliții cu PSD, va putea fi întors”.

Liberalul a afirmat că atât PNL, cât și USR trebuie să rămână partide care susțin reformele.

„S-a demonstrat în aceste 10 luni de guvernare că sunt un partid care este împotriva reformelor și cred că Partidul Național Liberal și Partidul USR trebuie să fie două partide care susțin aceste reforme atât de necesare pentru România”, a declarat acesta.

„Nu există nicio distanțare” între PNL și Nicușor Dan

Florin Birta a comentat și relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan, respingând ideea unei rupturi.

„Nu există nicio distanțare”, a spus vicepreședintele liberalilor.

Acesta a amintit că Ilie Bolojan l-a susținut public pe Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Ilie Bolojan a venit și a spus public că îl susține pe Nicușor Dan la funcția de președinte”, a afirmat Birta.

Vicepreședintele PNL a criticat însă PSD pentru depunerea moțiunii de cenzură în timp ce participa la consultări la Palatul Cotroceni.

„Cred că este o lipsă de respect, în primul rând față de președintele României”, a declarat liberalul.

Acesta a susținut că PSD a încercat încă de la început să îl înlăture pe Ilie Bolojan din fruntea PNL.

„Partidul Social Democrat asta a încercat să facă de la început. A încercat să pună presiune pe Partidul Național Liberal pentru schimbarea lui Bolojan din funcție”, a spus Birta.

Vicepreședintele liberalilor a insistat că responsabilitatea pentru actuala criză politică aparține PSD.

„Nu Partidul Național Liberal a lăsat țara fără un guvern. Nu Partidul Național Liberal a deschis drumul extremiștilor să vină către guvernare. Partidul care a făcut acest lucru este Partidul Social Democrat”, a declarat acesta.

Birta a afirmat că Ilie Bolojan „a fost dat afară de la Palatul Victoria din funcția de prim-ministru de către coaliția PSD-AUR din Parlamentul României”.

La final, vicepreședintele PNL le-a transmis colegilor săi „mulțumiri pentru verticalitate și coloană vertebrală”, iar PSD-ului i-a cerut „să își asume guvernarea și formarea unui nou Executiv”.

„Iar președintelui României, bineînțeles, să-și exercite rolul de mediator pe care îl are, astfel încât România să aibă cât mai curând un guvern funcțional și în deplinătatea puterilor pe care trebuie să-l aibă un guvern”, a mai spus acesta.

