Florin Călinescu și-a făcut partid și intră în politică: Gata, mă bag la luptă!

Florin Călinescu a anunțat la Digi24 că a intrat în politică. Celebrul actor a înființat Partidul Verde, este președintele formațiunii politice și spune că este în căutarea tinerilor pe care dorește să-i crească. „Partidul Verde nu e stânga, nu e de centru stânga și nu va face niciodată vreo alianță cu PSD”, a declarat Călinescu. De asemenea, proaspătul politician a anunțat și ce va face cu privire la alegerile prezidențiale.

Florin Călinescu: Eu vreau să mă implic, să reformez. Acum să vad cine se mai bagă. Stau unul, doi, trei ani și dacă nu vine alături de mine... Eu vreau să găsesc și să cresc niște tineri.

Sunt ca Benjamin Button. Am ajuns la vârsta senectuții , dar atât de mult vreau să muncesc, încât să ajung cel mai bebeluș și priceput politician. Dar eu nu sunt politician. Puțină lume are rabdare să vadă că actor este una dintre profesiile mele. Eu sunt producător, regizor, scenarist, fermier. Cei care vor să mă coboare în apreciere spun „actorașul”. Dar ce? Există un manual cu cine are voie să intre în politică? Inginer. Iliescu hidro ceva, dar de fapt nimic, că el a fost școlit la Moscova, apoi domnul marinar...



Ce trebuie sa faci? Trebuie să fii un om ca să îți dorești să faci acest lucru? Eu nu mai am aproape nimic de pierdut. Dacă tot dai din papagal, de ce nu te bagi la luptă? Gata, mă bag la luptă!

Învăț, caut oameni, contând pe faptul că cei care sunt „verzi” pe plan european sunt oameni onești, direcți, tenaci și de necumpărat. Aud deja... „Aaa, te-ai dat cu PSD!”. Partidul Verde nu e stânga, nu e de centru stânga, nu va face niciodată vreo alianță cu PSD.

Nu vom face alianță la alegeri, să vedem unde stăm. La prezidențiale o să ne declarăm simpatia pentru cel mai onest candidat. Ar fi o trufie imbecilă din partea mea să candidez eu.

Aș vrea să terminăm subiectul „prezidențiale într-un fel anume: Dacă în acest timp foarte scurt, extrem de scurt se întâmplă ceva miraculos și un milion de români spun „Nene, dacă nu te bagi îți rupem picioarele”... ar fi singura posibilitate în care să mă înscriu în această toamnă în cursa prezidențială. Ceea ce nu cred că se va întâmpla, pentru că nu cred, în ciuda tuturor aparențelor, față de detractorii mei sunt om lucid și cu bun simț.

Dacă un milion de români, prin diverse mijloace spun „Marș acolo!”, atunci mă bag. De asta mă bag, să fiu sluga unei părți a României, pentru că n-o să-i conving pe toți, nu sunt un om care trăiesc din iluzii.

Pentru 2020 îmi propun un scor care să îmi arate cine suntem, și nu cred că un scor de 5-7% îmi va sigura posibilitatea să fac ce am în cap. Și doar ca să mai stăm pe acolo, să ajungem să mai plimbăm o hârtiuță... nu știu ce... atunci mă pregătesc serios pentru viitor.

În 2020 trebuie să știm cine suntem, să vedem dacă o parte din populația României ne dorește. Dacă nu ne dorește în mod convingător pentru a intra în Parlament, dar este un scor încurajator, atunci o să-i explic acelui electorat, cu scuzele de rigoare, că îmi dă o energie și o forță să mă pregătesc pentru 2024... „cu tot tacâmul”...

Urmăriți mai multe declarații în materialele video.

Redactor web: Liviu Cojan