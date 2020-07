Florin Cîțu acuză PSD că „a băgat foarte mulți bani” într-o campanie de negare a efectelor noului coronavirus

Florin Cîțu acuză PSD că a plătit foarte mulți pentru o campanie prin care sunt negate efectele coronavirusului. „Acești oameni trebuie să fie trași la răspundere”, a spus Florin Cîțu la Digi24.

Florin Cîțu: A fost o campanie în care s-au băgat foarte mulți bani și foarte puternică. O văd peste tot. Nu cred că cineva postează lucruri pe gratis, nu sunt oameni în ziua de astăzi care fac lucruri gratis și publicații online. Mă refer la PSD.

Plătește o campanie de a nega efectele acestui virus, sunt cei care au spus în plină pandemie, când am vrut să prelungim starea de urgență prima oară, că nu este nevoie. A fost un act criminal, eram în plină pandemie.

Nu au vrut apoi să prelungească starea de alertă, au fost cei care au cerut să nu se mai poarte mască în spațiu public, ne dădeau exemple din alte țări... Uite că virusul există, situația este gravă, sunt țări în toată Europa care revin asupra acestor măsuri.

Acești oameni trebuie să fie trași la răspundere. Și am mai spus: dacă pesediștii nu s-ar ascunde în spatele declarațiilor politice, cred că jumătate dintre ei erau astăzi în pușcărie.

Aștept în continuare instituțiile statului, să-și facă datoria, să investigheze pe cei care au lăsat rezervele statului pe zero! Când noi am venit toate erau pe zero. Cine a lăsat rezervele statului pe zero trebuie să răspundă penal.

