Florin Cîțu: Aducerea acasă a românilor de la Kabul „este în desfăşurare”

Evacuarea cetăţenilor români aflaţi la Kabul este în desfăşurare, a declarat miercuri premierul Florin Cîţu, precizând că, din datele pe care le are, aeronava Forţelor Aeriene Române va prelua și alţi cetăţeni din Afganistan.

„Situaţia este în desfăşurare, am vorbit cu domnul general Ciucă, care a fost la Biroul Politic Naţional, este în desfăşurare, în cel mai scurt timp vom avea informaţii când se întorc acasă cetăţenii români. (...) Am folosit din primul moment toate oportunităţile pe care le-am avut, am discutat şi cu NATO, a fost şi o aeronavă NATO care a luat cetăţeni, am avut şi avem şi o aeronavă a noastră acolo, au fost folosite toate oportunităţile pe care le-am avut ca să-i aducem pe români acasă cât mai repede”, a declarat Florin Cîţu, miercuri, după şedinţa BPN al PNL, potrivit Agerpres.

Premierul a mai spus că, din datele pe care le are, aeronava Forţelor Aeriene Române urmează să preia şi alţi cetăţeni din Afganistan.

O aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a decolat marți pentru a efectua o misiune de urgență având drept scop evacuarea cetățenilor români din Afganistan. La bordul aeronavei se află, pentru protecție, o echipă a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României, potrivit unui comunicat de presă MApN.

