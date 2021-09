Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, în exclusivitate pentru digi24.ro, că Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a acceptat invitația la semnarea PNRR-ului. Totodată, el a vorbit despre negocieri cu USR PLUS pentru întoarcerea la guvernare.

"De luni mergem la muncă, vine Ursula von der Leyen, va fi toată ziua ocupată, vom aprobă PNRR, luni va fi o zi plină, importantă pentru România. Pe de o parte am văzut tot felul de critici că nu se va întâmpla. S-a întâmplat înaintea multor alte țări, vom primi banii la final de noiembrie, început de decembrie", a declarat pentru Digi24 premierul.

El a spus că luni va fi prezent și Cristian Ghinea, fostul ministru al Fondurilor Europene: "Chiar e foarte bine, am lucrat foarte mult împreună la acest PNRR, Este foarte bine să fie și el acolo".

Cîțu a afirmat încă o dată că tot timpul a vrut să negocieze cu USR PLUS, dar că are o singură condiție: "Să nu fie în coaliție cu AUR și să nu mai caute voturile PSD... Am discuții mereu".

Întrebat dacă se așteaptă că USR PLUS să revină la guvernare, Florin Cîțu a răspuns afirmativ: "Se vor întoarce, avem foarte multe de făcut împreună. Sunt convins că după congresul din octombrie să vină înapoi la guvern. Discut până atunci cu ei."

În legătură cu huiduielile din timpul discursului său, Cîțu a afirmat că acestea arată "diferența între PNL care a fost condus până azi și un PNL care va fi condus de mâine": "Echipa mea a stat și a respectat pe toată lumea. Așa va fi PNL în viitor cum a fost echipa mea".

El a spus că nu va pierde alegerile pentru șefia PNL.