Liderul liberal Florin Cîțu pare dispus să favorizeze, în relația cu USR, soluția despre care vorbea, duminică seara, la Digi24, secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, un apropiat al său: USR să voteze acum guvernul minoritar Ciuca, iar apoi să înceapă negocieri cu PNL pentru o refacere a coaliției.

„PNL are o decizie în BEx pe care nu am schimbat-o încă, de a nu mai guverna cu USR, dacă USR votează o moțiune împotriva PNL, dar, totuși, am făcut o concesie și am schimbat mandatul pentru premier. Repet, USR are șansa să arate românilor că flexibilizează mandatul, votează un Guvern minoritar, rezolvăm această criză și apoi vedem mai departe ce se întâmplă și cum refacem coaliția. Avem câteva luni de zile de discutat, sunt câteva lucruri de discutat. Să refaci, așa, peste noapte, doar cum vrea USR este imposibil”, a spus, luni, Florin Cîțu.

PSD a spus că nu vrea la guvernare, USR a plecat de la guvernare fără o soluție, în timp ce liberalii au arătat flexibilitate și au făcut o altă nominalizare de premier în persoana lui Nicolae Ciucă, astfel că soluția responsabilă astăzi este să votăm acest guvern minoritar, a arătat Florin Cîțu.

El spune că PNL nu va face noi concesii USR pentru a-i convinge să susțină guvernul. „Noi am făcut mișcarea, dacă este insuficient, atunci USR trebuie să vină să le spună românilor că preferă alegeri anticipate”, a declarat luni Florin Cîțu.

Premierul demis susține că PNL este singurul partid care „a arătat responsabilitate și că este gata să flexibilizeze mandatul”, iar acum așteaptă „concesia pe care o face USR”.

Florin Cîțu așteaptă ca și USR „să facă un pas”

„Dacă USR rămâne blocată într-o singură opțiune, nu mai avem ce să discutăm. Până la urmă trebuie să facă un pas și USR. Poate să susțină acest guvern din Parlamentul României. Toată lumea trebuie să arate responsabilitate, iar astăzi USR arată iresponsabilitate. Partidul Național Liberal a făcut un pas important, unde este responsabilitatea celor de la USR? Să vedem care este concesia pe care o fac cei de la USR. Dacă interesul celor de la USR și PSD este să distrugă Partidul Național Liberal, eu nu voi permite acest lucru niciodată”, a arătat Florin Cîțu.

După ultimele negocieri cu USR, Florin Cîțu recunoaște însă că „nu s-a schimbat nimic în acest moment”.

Toate opțiunile sunt pe masă, inclusiv alegeri anticipate, mai spune Florin Cîțu, după ultimele negocieri politice pentru susținerea unui guvern minoritar. Liderul PNL a subliniat însă că decizia în privința unor eventuale alegeri anticipate îi aparține președintelui.

Florin Cîțu spune că doar a tras niște concluzii, dar vor mai fi și alte întâlniri și discuții.

„Eu cred că USR trebuie să se gândească la români, în primul rând, și ar trebui să facă acest lucru nu pentru coaliție, nu pentru a se întoarce la Guvern, pentru prefecți, etc. Ei știu că despre asta este vorba. Să arate că nu sunt interesați de funcții, că nu sunt interesați doar să fie la guvernare, ci că îi interesează românii. După asta, putem să discutăm. PNL a arătat acest lucru. Eu am arătat că mă interesează românii și am făcut acest pas. Trebuie să vedem acest pas și de la PSD și de la USR”, a spus premierul interimar.

