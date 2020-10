Florin Cîțu: Datoria publică a ţărilor UE creşte cu 20% în 2020. În România, cu doar 7 puncte procentuale

În timp ce datoria publică a țărilor membre UE crește cu 20% în 2020, România a urcat cu doar 7 puncte procentuale, anunță Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, care a precizat că a preluat ”o economie distrusă, cu facturi neplătite”.

"În medie, datoria publică a ţărilor membre UE creşte cu 20 puncte procentuale în 2020. Prin comparaţie în România datoria publică urcă cu doar 7 puncte procentuale. Asta deşi şocul care a lovit economia globală a lovit cu aceeaşi intensitate şi România. Datoria publică creşte pentru că în toate ţările au crescut deficitele bugetare în urma crizei economice determinate de criza de sănătate. Criza economică a dus la scăderea veniturilor faţă de bugetele iniţiale iar criza de sănătate a crescut cheltuielile pentru sănătate şi pentru susţinerea economiei. Acelaşi lucru se întâmplă în toate ţările din lume. Fără excepţie", a scris Florin Cîţu pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Ministrul Finanţelor a precizat că a preluat "o economie distrusă, cu facturi neplătite în valoare de aproximativ 30 de miliarde de lei şi cu datorii scadente de aproximativ 50 de miliarde de lei.

"Totuşi România este diferită. România a pornit cu un handicap major. A fost administrată de o gaşcă de infractori în ultimii ani şi din păcate trebuie să plătim pentru ce au furat aceştia. Am preluat o economie distrusă, cu facturi în valoare de aproximativ 30 de miliarde de lei neplătite (!!!) şi cu datorii scadente de aproximativ 50 de miliarde de lei (10 miliarde de lei peste câteva zile). Adică am pornit cu o gaură la buget de 80 de miliarde de lei în 2020. În aceste condiţii am reuşit imposibilul", a arătat Florin Cîţu.

Totodată, ministrul Finanţelor a mai spus că România are "un pachet substanţial şi printre cele mai eficiente de susţinere a economiei, aproximativ 7% din PIB", cea mai mică creştere e deficitului bugetar din UE şi printre cele mai mici creşteri ale datoriei publice din UE.

"În România am reuşit: să avem un pachet substanţial şi printre cele mai eficiente de susţinere a economiei, aproximativ 7% din PIB - bani care nu erau în buget la începutul anului; să avem cea mai mică creştere e deficitului bugetar din UE; să avem printre cele mai mici creşteri ale datoriei publice din UE. Bineînţeles că televiziunile/site-urile de #fakenews nu au întrebat niciodată cum de au fost făcute aceste datorii în guvernarea socialistă în timp ce restul lumii avea surplus la buget. Normal că nu. O mare parte din banii aceştia au ajuns în buzunarele trompetelor PSD. Le ştiţi foarte bine care sunt. Aşa cum v-am promis, şi cum am făcut până acum, voi demasca în continuare toate ilegalităţile făcute de Dragnea, Ciolacu, Grindeanu zis şi OUG13, Olguţa Vasilescu etc în ultimii ani. Bineînţeles că aşa cum am procedat şi până acum toate rapoartele de control merg la instituţiile statului responsabile pentru anchetarea furtului din banul public", a mai precizat Florin Cîţu.

Editor : A.A.