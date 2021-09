Florin Cîțu, despre filmulețul cu Superman: „Asta e, am simţul umorului”

Premierul Florin Cîțu a explicat joi seară care a fost „povestea” filmulețului cu el în rol de Superman, un video care a făcut valuri pe rețelele sociale. El a spus că preferă să posteze lucruri distractive, muzică sau mesaje, ca "un mod de a comunica altfel". În opinia lui, "lipsa simţul umorului" şi "încleştarea" reprezintă o problemă și s-a declarat surprins de reacția lui Ludovic Orban la clipul respectiv.

"Nu e prima oară când fac acest lucru. Am mai pus şi prin iarnă - era o poză cu mine şi Bernie Sanders, socialistul american, eram pe Lună. (...) Eu le primesc de la oameni, ele circulă, şi când mi se pare ceva funny - asta e, am simţul umorului, mi se pare bizar să nu mai existe simţul umorului în România - când mi se pare ceva distractiv, le pun şi râd de mine. (...) Dar ştiţi de ce mi s-a părut acela (filmuleţul cu Superman - n.r.) distractiv? Pentru că era aşa de bine făcut. Şi am şi spus tehnologia astăzi. Mi s-a părut foarte bine făcut. Era şi distractiv, bineînţeles. Era o parodie, clar. Dar era foarte bine făcut. De aceea l-am pus. Să ştiţi că am primit şi cu gladiatori, sunt multe", a spus el într-o emisiune la TVR, potrivit Agerpres.

Florin Cîţu a adăugat că l-a surprins reacţia preşedintelui PNL, Ludovic Orban, la filmuleţul respectiv.

"Sunt poate diferit de ceilalţi, pentru că sunt foarte sincer. Dacă eu simt - şi este un cont personal, este un cont de Instagram - mie mi s-a părut funny şi am pus-o acolo. Acum eu mă aşteptam de la PSD să mă atace, pentru că ei anul trecut au făcut o groază de filmuleţe - unele dintre ele distractive, chiar dacă mă atacau. Mă aşteptam de la PSD să mă atace, mă aşteptam şi de la AUR, USR. Reacţia lui Ludovic Orban mi s-a părut bizară. Dar înţeleg că este acum în tabăra USR şi PSD şi este cu ei, alături de ei", a mai declarat Cîţu.

Despre prețul pâinii: „Am fost poate prea sincer”

Premierul a adăugat că a fost foarte sincer şi în momentul în care a fost întrebat de preţul pâinii, evitând să ofere un "răspuns de politician clasic". A mărturisit însă că, fiind înconjurat de jurnalişti, a uitat că în realitate nu li se adresează acestora, ci întregii populaţii.

"A mai fost un incident - şi poate nu am avut timp să vorbesc despre el - o situaţie în care iarăşi am fost prea sincer şi lumea a înţeles altceva. Când am fost întrebat de preţul la pâine. Pentru moment - şi asta trebuie să înţeleagă lumea - când eşti înconjurat de jurnalişti, uiţi că de fapt nu vorbeşti cu cei care sunt în faţa ta şi vorbeşti cu populaţia, cu românii. Şi chiar am fost onest atunci când am spus sincer că nu ştiu acum, pentru că încerc să nu mănânc pâine. Dar ideea era alta, de fapt. Puteam să am un răspuns de politician clasic, de ani '90: Nu mă duc eu la cumpărături, etc. Am văzut o mie de răspunsuri. Dar eu am fost sincer. Am fost poate prea sincer", a spus Cîţu.

