Florin Cîțu despre USR PLUS: Nu poți să șantajezi dezvoltarea românilor. Aici vorbim de ipocrizie

Florin Cîțu a vorbit marți seara, la Digi24, despre actuala criză politică. Premierul a spus că USR PLUS „a legat abuziv desființarea SIIJ de programul Anghel Saligny”. „Nu poți să șantajezi dezvoltarea românilor” a spus Cîțu, referindu-se la foștii parteneri de coaliție.

Florin Cîțu: Anghel Saligny e un proiect ale cărui componente sunt în programul de guvernare, cine spune altfel minte. E vorba despre rețelele de apă, canalizarea și drumurile județene. A fost în dezbatere publică o lună. Niciodată nimeni a spus nimic despre acest program, nimeni nu s-a opus dintre colegii de coaliție. Au apărut discuțiile când se apropia data congresului la USR PLUS și au legat abuziv desființarea SIIJ de programul Anghel Saligny.

Mi-au spus cu două săptămâni înainte că nu au o problemă cu Anghel Saligny, dar să trecem mai întâi desființarea SIIJ – care este în Parlament. Nu aveau nimic împotriva programului, voiau doar să obțină un avantaj de imagine. Nu poți să șantajezi dezvoltarea românilor. Nu poți bloca procedura de avizare, e un abuz al ministrului Stelian Ion. Și nici activitatea guvernului.

Am înțeles că se dorea să avem două guverne, sau trei guverne. De fapt, două guverne. Se părea că e un guvern USR, și celălalt guvern. Nu există așa ceva.

În guvern nu suntem o federație de miniștri și fiecare face ce vrea.

Am fost de acord cu amendamentele lor. O parte dintre amendamentele lor sunt acolo. O parte dintre ele nu sunt, dar asta se întâmplă cu toate. Să știți că și eu am avut amendamente. A fost unul pe care l-am avut, și până la urmă din negocieri cu colegii nu a fost inclus acolo. Voiam ca proiectele să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Am avut discuții, am înțeles că s-ar putea să fie o problemă mai târziu, a rămas prin ordin de ministru. Dar ăsta nu e un capăt de țară.

Asta înseamnă negociere, dar nu șantaj.

De 30 de ani de zile stăm cu drumuri neasfaltate, cu localități fără apă potabilă și fără canalizare. Este o grabă, dar este o procedură care durează.

Haideți să vorbim despre ipocrizie. În 2016, când era premier Dacian Cioloș, lângă Vasile Dîncu, ce s-a întâmplat cu PNDL 2? A fost o hoție, sau n-a fost o hoție? Au plătit atunci ministrul Finanțelor Anca Dragu și domnul Dacian Cioloș facturi la PNDL 2, sau s-au opus în totalitate și au spus „nu, nu facem așa ceva!”?

Nu poți să șantajezi un proiect care a trecut prin tot circuitul de avizare. A fost în dezbatere publică și n-ai spus nimic atunci.

Nu așa se face o coaliție. Nu așa lucrează partenerii între ei, prin șantaj. Nu poți să șantajezi. Nu e vorba de mine, e vorba despre români.

Editor : Liviu Cojan