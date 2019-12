Florin Cîțu, la Digi24, despre pensiile speciale: Avem consens politic, nu mai putem avea două Românii

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat marți seară, că Guvernul a ajuns la un consens în ceea ce privește pensiile speciale, PNL dorindu-și un sistem de pensii bazat pe contributivitate. El a mai spus că nu există în Executiv intenția de a mări vârsta de pensionare.

„Nu există această intenție, nu s-a discutat în ședința de Guvern sau în altă parte. Deocamdată nu se discută despre acest proiect. Singurul proiect care vizează pensiile este cel prin care se încearcă să nu mai existe cumul de pensii și salarii în sistemul public. A fost o propunere pe care am făcut-o în acel set de măsuri pentru a reduce presiunea asupra bugetului pentru anul 2020. Propunerea textului de lege trebuie să vină de la Ministerul Muncii și o așteptăm cât mai curând”, declarat Cîțu, la Digi24, întrebat despre declarația făcută de premierul Ludovic Orban, conform căreia ar trebui să existe posibilitatea unor categorii profesionale de a opta pentru vârsta de pensionare și nu să se întâmple ca până acum cu aprobarea șefilor.

„Sunt mai multe proiecte în Parlament. Și eu am un proiect care vizează tot ce înseamnă eliminarea pensiilor speciale, care nu include aparatul militar sau pe cei care au primit decizia Curții Constituționale. Sunt mai multe proiecte, cum sunt cele despre impozitare. Vom vedea ce iese din Parlamentul României, până atunci nu știm care este varianta. Este clar că există un consens, în sfârșit, în clasa politică de a face ceva cu acest sistem de pensii speciale. Preferința noastră este să transferăm tot sistemul de pensii către unul bazat pe contributivitate. Consensul este acela că nu mai putem avea pensii speciale, nu mai putem avea două Românii și acest lucru se întâmplă datorită nouă, pentru că am ținut acest subiect pe agenda zilei în ultimii trei ani de zile și am tot spus că acest sistem, prin care avem două categorii, oameni care sunt speciali și alții care primesc pensii bazate pe contributivitate trebuie să se sfârșească”, a mai spus ministrul Finanțelor.

„Premierul a anunțat deja că se dorește o nouă lege a pensiilor, vom vedea cum va arăta acea variantă. Prefer un sistem bazat pe contributivitate pentru toată lumea, care să arate clar că atât cât ai contribuit la sistemul de pensii, atât vei primi. Să fie o legătură directă între cele două. Sensul unei noi legi a pensiilor este acela de a elimina inechitățile din sistemul de pensii. Va trebui să se facă prin Parlament”, a mai spus Florin Cîțu.

Cîțu: Taxa bancară va fi eliminată. Fondul Suveran de Investiții va fi desființat

„Am anunțat deja câteva măsuri în ceea ce privește modificare OUG 114/2018: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor condiții pentru administratorii pilonului II de pensii. În ceea ce privește taxa pe energie, acolo se lucrează în sistem gradual. Rămâne salariul minim în construcții, acolo nu ne putem atinge. Eliminăm taxa pentru telecomunicații. Încercăm să eliminăm toate elementele nocive ale OUG 114/2018. În seara aceasta, este o primă lectură, iar decizia va fi luată săptămâna aceasta în altă ședință de Guvern”, a mai spus ministrul Finanțelor.

„Fondul Suveran de Investiții dispare prin eliminarea elementelor din OUG 114/2018. Acesta nu a fost unul constituțional, sunt probleme de neconstituționalitate la mijloc și nu corespunde unui fond modern de investiții. Nu a funcționat niciodată în România, deci nu este o pierdere. Eliminăm și subiectivismul, pentru că în primii doi ani de zile, managerii acestui Fond au fost numiți de către ministrul de Finanțe. Era clar că acest Fond s-a format pentru că exista un sistem prin care se creeau alte sinecuri și am oprit și acest lucru”, a explicat el.

Întrebat în legătură cu propunerea premierului Ludovic Orban conform căreia cei afectați, până în prezent, de OUG 114/2018 vor primi o schemă de ajutor din partea statului, ministrul Finanțelor a precizat că nu este la curent cu acest subiect.

„Nu am văzut această schemă, o vom investiga și vom vedea dacă se poate aplica. Să vedem unde au fost acele costuri, dar eu nu am văzut încă o variantă de text (...) Au fost piederi atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Vom vedea cum vom putea să remediem această problemă”, a susținut acesta.

Totodată, întrebat despre respingerea Partidului Social Democrat a cererii de reexaminare a legii repatrierii aurului, cerere formulată de către președintele Klaus Iohannis, Florin Cîțu a menționat că PSD vrea doar să șicaneze ceea ce șeful statului vrea să facă.

„Nu pot să înțeleg jocul PSD. În același timp, este clar că doar încearcă să șicaneze ceea ce vrea să facă președintele. Nu văd aici o miză foarte mare, aurul acesta de la Londra este folosit pentru finanțarea României. Niciodată acest proiect al PSD nu m-a convins că este o măsură bună pentru țara noastră”, a subliniat Cîțu.