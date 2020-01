Florin Cîțu o acuză pe Gabriela Firea că îi manipulează pe bucureșteni: "Iar a furat". Ce îi răspunde Primarul general

Ministrul Florin Cîțu a acuzat-o pe Gabriela Firea că îi manipulează pe bucureșteni, după ce primarul general al Capitalei a declarat, joi seară, că Ministerul Finanțelor nu a virat banii pentru salariile angajaților Primăriei Municipiului București. În replică, edilul Capitalei a scris, vineri pe Facebook, că "Ministerul Finanțelor a virat doar o parte din sumele cuvenite PMB".

Ministrul de resort a contrazis-o pe Gabriela Firea, transmițând într-un mesaj pe Facebook că „are banii pentru salarii în conturile primăriei încă de ieri (n.r. joi). De ce i-a mințit și i-a speriat pe bucureșteni, ar trebui să explice astăzi.”

"Gabriela si dramoletele ei. Gabriela Firea iar a furat …startul pentru campania electorala. Insa in premiera pentru bucuresteni ii manipuleaza si se foloseste de ei. Este momentul ca TOTI bucurestenii sa afle adevarul in legatura cu minciuna pe care a aruncat-o ieri in spatiul public. Mai ales cei care nu o vor mai vota.

Adevarul este simplu si doar unul. Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de ieri. De ce i-a mintit si i-a speriat pe bucuresteni, ar trebui sa explice astazi.

Este clar ca primarul general ii confunda pe bucuresteni cu spectatorii care asista cuminti la dramolete ieftine", a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Primarul general al Capitalei a replicat pe Facebook că: "Ministrul finantelor publice ma acuza de minciuna intr-o postare de azi dimineata pe FB. Pentru ca lucrez doar cu cifre, argumente si dovezi impotriva dezinformarilor de orice tip, iata realitatea:

Ministerul de finante NU a virat „ieri” sumele necesare pentru luna ianuarie, conform LEGII BUGETULUI, “ieri” in inteles administrativ si legal inseamna in timpul orelor de program oficial al functionarilor publici, adica pana la ora 16,00, pentru Primaria Capitalei. (aveti mai jos documentul). Un Ministru-Pinocchio, deci!! Cu siguranta nu ar fi avut nicio intentie sa respecte legea, daca nu as fi semnalat eu public faptul ca peste 40 000 de salariati nu-si vor lua azi leafa : medici din cabinetele de medicina scolara, actori, functionari publici etc. Plus ajutoarele sociale pentru persoane cu dizabilitati, femei insarcinate, copii nou-nascuti etc care nu vor putea fi platite la timp. Vazand ca scandalul ia amploare si zeci de mii de angajati pregatesc o greva generala, NOAPTEA CA HOTII SI INCOMPETENTII, la ora 22,13, Ministerul de finante a virat O PARTE din suma cuvenita Primariei Capitalei (aveti mai jos documentul). Concret, a fost virata suma de 134,9 milioane lei, care reprezinta doar un procent din sumele cuvenite, prin Legea Bugetului, pentru Capitala! Unde-i lege, nu-i tocmeala!!! Vad ca este tocmeala si prosteala! Anul trecut, in ianuarie 2019, Primaria Municipiului Bucuresti a primit din cotele defalcate din impozitul pe venit suma de 306 milioane lei. Potrivit prevederilor în vigoare până în decembrie 2019, cotele defalcate din sume reprezentând impozit pe venit, aferente lunii ianuarie 2020, erau virate până pe data de 8 a lunii. Si asa, in fiecare luna. Astfel, erau asigurate plata salariilor, factura sociala si platile pentru investitii la data de 12 ale fiecarei luni.

Edilul general, Gabriela Firea, a declarat joi că de la Ministerul Finanţelor nu s-au virat banii pentru salariile angajaţilor Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) şi ai instituţiilor subordonate, scrie Agerpres.

"Nu s-a virat niciun leu (...), nu ştim ce şanse sunt în continuare. Este o premieră absolută. De 20 ani salariile se plătesc în Primăria Capitalei şi în subordonate, sunt peste 40.000 de oameni care-şi primesc salariile pe data de 12 a fiecărei luni, iar dacă 12 cade în weekend - în vinerea de dinaintea zilei de 12. (...) Colegii mei voiau chiar astăzi să protesteze, să meargă în faţa Ministerului de Finanţe, în fata Guvernului cu protest, cu miting. (...) Cel puţin pentru astăzi le-am spus: 'Haideţi să mai aşteptăm o zi, două, să vedem ce se întâmplă!'. Nu mi se pare normal. E un precedent foarte periculos. S-a spus tot timpul că PSD a fost rău, pe timpul Guvernului PSD nu s-a întârziat nicio zi salariul, iată că se întâmplă acum", a spus Firea într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Ea a menţionat că nu este vorba doar despre funcţionari publici, ci şi despre actorii din teatre, despre medicii din cabinetele de medicină şcolară, despre angajaţii din transportul public în comun, despre cei de la fostul RADET.

