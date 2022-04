Florin Cîțu spune că a aflat de la ucraineni că Marcel Ciolacu nu mai merge cu el la Kiev în 27 aprilie

Președintele Senatului, Florin Cîțu, spune că nu a fost sunat de Marcel Ciolacu și că a aflat de la ucraineni că președintele Camerei Deputaților nu mai merge împreună cu el la Kiev în 27 aprilie, așa cum era planificat inițial.

„În ceea ce privește Senatul, noi am respectat toate regulile, am agreat o dată cu cei din Ucraina și ne-am ținut de acea dată. Din momentul în care a fost agreată acea dată, totul a fost în mâinile celor de la securitate, de a aranja transportul, nu am mai avut nicio intervenție”, a spus Cîțu, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă a fost sunat de Marcel Ciolacu înainte de această vizită, Florin Cîțu a spus că nu. Aceasta, deși Marcel Ciolacu a spus ieri că a avut o discuție telefonică cu Florin Cîțu cu câteva ore înainte să plece în Ucraina.

„Am aflat luni de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul președinte Ciolacu nu mai vine pe 27, nu am întrebat când vine, nu am întrebat ce se întâmplă, nu era treaba mea”, a spus Cîțu.

El a spus că nici premierul nu l-a informat despre vizita acestuia în Ucraina, dar că „nici nu trebuia să facă așa ceva”.

„Nu am comunicat cu premierul României despre vizita domniei sale pentru că nu aveam de ce”, a adăugat el.

Florin Cîțu spune că trebuie privită „partea bună” a lucrurilor: faptul că trei oficiali români au fost în două zile în Ucraina să arate susținerea României pentru această țară.

Cîțu s-a întâlnit, miercuri, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei la Kiev. El a susținut un discurs în cadrul Congresului autorităților locale și regionale, prezidat de președintele Ucrainei. El a vizitat Irpin și Gostomel.

Vizita lui Florin Cîțu a venit la o zi după ce în Ucraina au fost Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Cei doi au vizitat orașele asediate de ruși Irpin și Borodianka.

Editor : M.B.