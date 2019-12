Florin Cîţu: Sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament. Nu am discutat despre asumarea răspunderii pe buget

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a dat luni asigurări că este pregătit să meargă cu bugetul în Parlament, să-l dezbată în comisii şi să argumenteze fiecare capitol, înainte de sărbătorile de iarnă.

„Eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii, să argumentez fiecare linie de buget. Veţi vedea un alt gen de ministru. Am intrat în toate detaliile bugetului, ştiu fiecare capitol, pe ministere, şi sunt acolo pregătit să argumentez fiecare capitol. Deci, eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament şi să explic de ce această variantă de buget este cea mai bună pentru România. Eu mă pregătesc să fiu în Parlament la dezbaterile pe buget. Vineri (6 decembrie 2019, n.r.) am aprobat deja limitele pe fiecare minister. Termenul pe care mi l-am propus (pentru aducerea bugetului în Parlament, n.r.) este de 15-20 decembrie, în acea săptămână. Sper să pot să mă ţin în continuare de el, dar va fi înainte de sărbătorile de iarnă, cu siguranţă. Când am venit eu, bugetul era construit pe un Guvern cu 24 de ministere şi celelalte agenţii. A trebuit să schimbăm puţin lucrurile. Pe partea mea, liniile şi limitele pe ministere sunt date. Acum, ministerele trebuie să se încadreze în ceea ce am cerut eu”, a spus Cîţu, la RFI, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă se ia în calcul şi varianta asumării răspunderii pe buget de către Guvern, ministrul a răspuns: „Nu ştiu, aici este decizia premierului (...) Eu nu am discutat despre aşa ceva”.

Totodată, Cîţu a subliniat că, pentru acest an, se încearcă salvarea situaţiei „cât de cât în ultimele zile, dacă se poate”.

„Încerc pe toate căile să avem o execuţie mult mai bună pe această estimare. Aţi văzut că şi premierul le-a spus miniştrilor la începutul şedinţei de Guvern, vineri, să reducă cheltuielile care nu sunt necesare în acest moment, să facă economii, pentru că de multe ori sunt şi estimări la sfârşit de an. Sper să avem o execuţie mai bună, dar nu pe partea de reduceri de cheltuieli, că acolo cred că va fi greu, dar pe partea de colectare mai bună. Câteva discuţii cu cei de la ANAF şi s-ar putea să avem câteva surprize plăcute. Asta e ceea ce încercăm să facem acum pentru 2019. Încercăm să salvăm situaţia cât de cât în ultimele zile, dacă se poate, dar nu o facem prin a nu deconta concediile medicale, ci încercând să colectăm ceea ce trebuie colectat”, a spus Florin Cîţu.

În ceea ce priveşte deficitul bugetar, ministrul Finanţelor a afirmat că acesta va fi cât mai aproape de 4%.

„Cât mai aproape de 4%. Va fi foarte greu sa mergem sub 4%, dar cât mai aproape de 4%. Nu cred că este nevoie să ne mai reînnoim parcul de maşini în fiecare an la ministere. Vă spun că Ministerul Finanţelor trăieşte foarte bine cu un parc mai învechit, suntem ok, nu este o prioritate în acest moment. Este un exemplu. Trebuie peste tot, pentru că a fost un dezmăţ în ceea ce priveşte cheltuielile acestea inutile aruncate în părţi neproductive, în ultimii trei ani de zile, şi trebuie să oprim această practică. De fapt, asta este ideea de la care pornim pentru bugetul de anul viitor, de a nu mai irosi banul public şi de a fi foarte atenţi unde alocăm banul public, pentru că noi îi respectăm pe românii care muncesc şi plătesc taxe şi nu vrem să ne batem joc de banii lor”, a spus Cîţu.

Ministrul Finanţelor Publice se va afla, luni, în Parlament, la dezbaterile şi votul pe moţiunea simplă „Guvernare PNL, numele tău este austeritate”, iniţiată de 41 de senatori ai PSD.

Pe acest subiect, oficialul MFP a declarat: „Le voi transmite ce n-a fost transmis în Parlamentul României de trei ani de zile de niciun ministru de Finanţe al PSD, adevărul despre situaţia economică şi cum au fost minţiţi şi cum am fost minţiţi toţi, timp de trei ani de zile. Veţi vedea că am avut dreptate în toţi aceşti ani de zile şi acolo o să vin şi cu documente. Faptul că se ştiau multe şi va confirma exact ce vă spun de trei ani de zile, că situaţia a fost ascunsă şi a fost falsificată”.

Dacă adoptarea unei moţiuni de cenzură atrage după sine căderea Guvernului, moţiunile simple adoptate împotriva membrilor Cabinetului nu conduc la revocare şi nu îi obligă pe aceştia să demisioneze.

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit astăzi cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, pentru a discuta despre bugetul pe anul viitor.