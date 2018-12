Florin Iordache: Președintele Iohannis își depășește rolul constituțional

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache (PSD) consideră că preşedintele Klaus Iohannis îşi depăşeşte rolul constituţional în cazul remanierilor de la Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Transporturilor şi demonstrează că este într-o bătălie politică. Președintele Comisiei speciale mai spune că PSD va analiza situația și va lua o decizie.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Preşedintele Iohannis îşi depăşeşte rolul constituţional, acela de garant al Constituţiei. Faptul că nu a răspuns propunerii de revocare, care este atributul punctual al prim-ministrului, blochează Guvernul, demonstrează că e într-o bătălie, continuă bătălia politică şi îşi depăşeşte rolul constituţional. Nu a înţeles nimic. În final, doamna prim-ministru a trebuit să apeleze şi la Curtea Constituţională, ca să deblocheze activitatea Guvernului. Actul de demisie este un act unilateral”, a declarat Iordache, vineri, pentru Agerpres.



El a adăugat că PSD va analiza această situaţie şi va lua o decizie cu privire la ce va face în continuare.



Vineri, preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că sesizarea pe care Guvernul a făcut-o la Curtea Constituţională în cazul numirii noilor miniştri la Transporturi şi Dezvoltare Regională nu are cum să rezolve problema, considerând că este una de natură politică, nu constituţională.



„Doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la Curtea Constituţională a României. Probabil, Curtea va da un răspuns, vom vedea ce răspuns, însă daţi-mi voie să vă spun că nu va rezolva problema. CCR nu are cum să rezolve problema, fiindcă problema nu este una constituţională, problema este una politică. Şi o să vă spun şi care sunt cele două cauze ale acestei probleme politice. Prima cauză este că de facto România nu are prim-ministru, a doua cauză este totala inabilitate a PSD de a face politică, politică de orice fel”, a declarat şeful statului la Palatul Cotroceni.



Iohannis i-a reproşat premierului "inabilitatea de a purta instituţional, măcar, un dialog'' pentru rezolvarea unei probleme. Detaliind, preşedintele a precizat că prim-ministrul i-a trimis în scris, fără să îl contacteze, o solicitare de remaniere a Guvernului, după care, "fără să aştepte răspunsul", a mai trimis o solicitare pe acelaşi subiect.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Guvernul a sesizat la Curtea Constituţională faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor miniştri la Transporturi (Mircea Drăghici) şi Dezvoltare Regională (Lia Olguţa Vasilescu).

