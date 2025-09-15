Florin Manole a prezentat programul PSD de relansare economică pentru piața muncii. Ce propun social-democrații 

Ministrul Muncii, Florin Manole a prezentat luni programul de relansare economică al PSD axat pe piața muncii, care cuprinde măsuri precum creşterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei, pentru mamele care revin la muncă, Primul loc de muncă pentru tineri.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni o nou componentă din programul de relansare economică al PSD, arătând că programul are trei obiective concrete, potrivit Agerpres. „Primul este acela de a sprijini lucrătorii din România şi oamenii în căutarea unui loc de muncă. Al doilea obiectiv este să sprijinim companiile. Evident, este vorba despre companiile care au nevoie să angajeze noi oameni în activitatea lor. Şi, evident, toate aceste lucruri înseamnă sprijin pentru o economie dezvoltată just”, a arătat Manole.

„Primul loc de muncă”

Ministrul a spus că programul Primul loc de muncă se referă la „o şansă pe care fiecare tânăr o merită pentru a avea acces la un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit şi un loc de muncă pe o perioadă nedeterminată, adică un loc de muncă ce poate şi trebuie să ofere stabilitate”.

„Aici Partidul Social Democrat vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadraţi în nici o altă formă de pregătire profesională şi tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Aşadar, primul loc de muncă la aceste lucruri se referă”, a spus ministrul Muncii.

Florin Manole a menţionat că nu se propune folosirea de buget naţional, pentru că deocamdată există suficiente fonduri europene care pot fi utilizate din programul „Educaţie şi Ocupare”.

„E foarte important de subliniat şi faptul că prin acest nou program, noi propunem să acordăm acest beneficiu, adică 1.000 de lei pentru fiecare dintre primele 12 luni şi 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni în care aceşti tineri sunt păstraţi la locul de muncă, să oferim aceşti bani direct tinerilor, printr-o convenţie făcută cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă din fiecare judeţ”, a anunţat Manole.

Potrivit ministrului, pentru această măsură va fi necesar nu doar corelarea cu fondurile europene, dar şi vor fi necesare o serie de modificări la Legea 76/2002, cu care PSD îşi propune să meargă în Parlament.

Competențe digitale și industrii „verzi”

El a mai arătat că al doilea program se referă la formarea pentru industria de vârf digital şi verde, ucenicie şi stagiatură.

„Este evident pentru toată lumea că evoluţia economiei şi a structurii ei face ca locurile de muncă în care se folosesc competenţe digitale şi locurile de muncă care sunt corelate cu industriile aşa zis verzi, cum ar fi energia regenerabilă, presupun o serie de noi competenţe şi o serie de noi aptitudini. Prin acest program, din fonduri europene, din nou, sprijinim companii în efortul lor de calificare şi recalificare a celor pe care fie îi au ca angajaţi, fie vor să îi angajeze. Este o schemă din fonduri europene numită Formare pentru Industria de Vârf, de care pot beneficia parteneri relevanţi, precum IMM-uri, companii mari, organizaţii de cercetare şi tehnologie, parteneri sociali, sindicate, patronate, camere de comerţ şi organizaţii neguvernamentale”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a menţionat că aici, ţinta PSD este de aproximativ 60.000 de persoane care fie se află în şomaj, fie sunt în căutarea unui loc de muncă sau sunt angajaţi care au nevoie de recalificare.

Hub-uri regionale de formare profesională

Florin Manole a prezentat următorul program, care se referă la hub-uri regionale de formare profesională pentru integrarea în piaţa muncii.

„Obiectivul principal aici este să reducem şomajul în rândul tinerilor şi să sprijinim tinerii să înveţe o meserie mai bună, oferindu-le sprijin concret precum masă şi cazare, transport şi practică, deci exersarea competenţelor în corelare cu companii locale, astfel încât să avem comunităţi locale mai prospere cu locuri de muncă mai bune şi locuri de muncă inclusiv pentru tinerii care au terminat diverse forme de studiu. Investiţia şi aici poate fi susţinută prin fonduri europene şi fonduri din programul de tranziţie justă. Suntem deja cu primii paşi făcuţi în legătură cu acest subiect şi anume comunicarea interinstituţională cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a spus Manole.

Potrivint ministrului Muncii, acest program are un obiectiv de peste 5.000 de tineri anual, între 16 şi 35 de ani.

„Este genul de program pentru a cărui funcţionare colaborarea cu companiile private, colaborarea cu entităţile de formare, ucenicie, este extrem de importantă, deci toată lumea ar trebui să aibă ceva de câştigat: tinerii care învaţă o meserie şi care sunt sprijiniţi în acest demers, companiile care au nevoie de lucrători şi comunitatea locală care evident prosperă atunci când există locuri de muncă şi există taxe locale plătite”, a explicat ministrul.

Sprijin pentru mame

Florin Manole a subliniat că încă un program foarte important este cel referitor la sprijinul pentru mame, având în vedere îmbătrânirea populației și îngrijorările privind tema demografiei în Europa. Acesta a precizat și faptul că este tatăl unui copil care merge la grădiniță și cunoaște nevoia părinților de a avea cu cine să își lase copilul cât se află la serviciu.

„Vă spun asta ca un om care are un copil în grădiniţă şi ştie ce înseamnă nevoia de a avea cu cine să laşi copilul atunci când mergi la serviciu sau când serviciul e într-un program decalat faţă de programul din zona de asistenţă pentru copii. Ei bine, pentru aceste mame, mame singure şi nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenţii lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni cu condiţia ca raportul de muncă să continue cel puţin încă 18 luni după expirarea acestei facilităţi, acestui stimulant”, a spus ministrul.

Manole a arătat că, pentru că această temă a sprijinirii mamelor cu mai mulţi copii este extrem de importantă, propun în plus faţă de subvenţii şi completarea acesteia cu o facilitate şi anume cu scutirea de la plata contribuţiei asigurătorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare şi sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani.

Ministrul a ţinut să precizeze că şi aici există fonduri europene nerambursabile care pot fi folosite, dar de ce nu, este posibilă şi folosirea bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, care poate fi folosit pentru astfel de programe. „Grupul ţintă aici îl reprezintă 5.000 de mame”, a mai spus ministrul.

Tichete de masă

O altă propunere a social-democraților are în vedere creşterea valorii etichetelor de masă până la 50 de lei pe zi. „Este un program extrem de important, mai ales în actualul context, în care avem o creştere a inflaţiei şi în care avem o scădere a consumului populaţiei. Măsura aceasta este menită să crească veniturile pentru cel puţin 3 milioane de angajaţi, să stimuleze consumul, ceea ce are efect în economie, şi să atenueze creşterea inflaţiei, pentru că avem o creştere semnificativă a inflaţiei în ultimele luni”, a explicat Manole.

Ministrul a apreciat că aceste programe pot fi derulate prin fonduri europene, deci nu reprezintă o povară suplimentară pentru bugetul statului.

„Aceste programe trebuie şi sunt direcţionate preponderent către tineri aflaţi în căutarea unui prim loc de muncă, şi asta este extrem de important şi pentru economie, şi pentru respectivii tineri, dar este şi o temă extrem de importantă în perspectivă pentru taxele şi impozitele pe care această ţară le colectează şi pentru un fond al bugetului de pensii mai îndestulător”, a mai spus Florin Manole.

Editor : M.I.