Florin Manole: Am trimis la Parchet dosarul care vizează angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap

Data publicării:
florin manole
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă miercuri că a trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap.

„Cei care fraudează sistemul de dizabilitate trebuie să răspundă în faţa legii. Am trimis la Parchet dosarul care vizează situaţia unor angajaţi din sistemul vamal încadraţi în grad de handicap, după finalizarea procesului de reevaluare”, anunţă ministrul într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro. 

Florin Manole precizează că a cerut ca toate aceste cazuri să fie verificate corect şi fără excepţii

„Din cele 11 persoane convocate la reevaluare, patru nu s-au prezentat, deşi au fost chemate. În cazul celorlalţi, comisiile au stabilit fie neîncadrarea lor în grad de handicap, fie încadrarea în grade de handicap inferioare faţă de cele acordate anterior.

Aceste situaţii ridică semne serioase de întrebare. De aceea, am considerat necesar ca dosarul să fie transmis Parchetului, pentru ca toate aspectele să fie analizate conform legii”, explică ministrul. 

„Pentru mine, este un principiu clar: sistemul de protecţie pentru persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie corect şi să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de el. Orice suspiciune de abuz trebuie clarificată”, mai afirmă Manole.

Editor : Liviu Cojan

Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein", la care aceasta va fi supusă
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă" în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață"
