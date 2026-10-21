Florin Manole a revenit la conducerea Ministerului Muncii și a anunțat care sunt prioritățile mandatului său: rectificarea bugetară, clarificarea problemelor semnalate în legătură cu calcularea pensiilor și stabilirea salariului minim. Ministrul spune că legea salarizării trebuie adoptată în 2027 și anunță noi discuții cu sindicatele.

Florin Manole și-a preluat mandatul de ministru al Muncii în Guvernul Niculescu și a anunțat că primele măsuri vor viza clarificarea situației bugetare, problemele semnalate în legătură cu calcularea pensiilor și stabilirea salariului minim. Oficialul a declarat că legea salarizării va necesita noi discuții cu sindicatele și că programul de guvernare prevede adoptarea acesteia în 2027.

„Programul de guvernare cu care am mers în plenul Parlamentului trebuie să clarifice foarte repede, în primul rând, ceea ce ține de rectificarea bugetară și de înțelegerea dimensiunii problemei pe care o avem din punct de vedere bugetar”, a declarat Florin Manole.

Clarificări privind calcularea pensiilor

O altă prioritate este clarificarea problemelor semnalate în legătură cu modul de calculare a pensiilor, după analiza Curții de Conturi.

„Avem de rezolvat în domeniul pensiilor o nelămurire foarte mare. Cel puțin o nelămurire, poate chiar o problemă în legătură cu analiza Curții de Conturi și cifrele care i-au speriat în mod justificat pe pensionari, referitoare la justețea calculării multor pensii”, a afirmat ministrul.

Florin Manole spune că specialiștii Casei Naționale de Pensii Publice ar trebui să clarifice situația, iar după rectificarea bugetară și în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor vor putea fi evaluate mai bine problemele existente.

Ministrul a menționat și celelalte domenii aflate în responsabilitatea instituției, inclusiv dizabilitatea și asistența socială.

Cum va fi stabilit salariul minim

În ceea ce privește salariul minim, Florin Manole a explicat că decizia nu depinde exclusiv de aprecierea ministrului, ci trebuie să respecte formula de calcul prevăzută de lege și să țină cont de indicatorii economici.

„Există o formulă de calcul, matematica nu este subiectivă decât în parte. În decizia finală trebuie să așteptăm, conform procedurii, niște cifre de la INS, niște indicatori macroeconomici, după care va trebui să stabilim care sunt procentele maximal și minimal în care se poate face această indexare”, a declarat el.

Potrivit ministrului, ulterior vor avea loc discuții cu ministrul Finanțelor și cu premierul, însă decizia trebuie precedată de consultarea sindicatelor și patronatelor, conform legii.

Legea salarizării, în discuție cu sindicatele

Florin Manole a anunțat că proiectul legii salarizării va trebui discutat din nou cu partenerii sociali. Întrebat dacă va adopta forma pregătită de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, acesta a invocat lipsa unui acord în interiorul Guvernului.

„Cel mai probabil, o nouă rundă de discuții cu sindicatele va trebui să aibă loc atunci când nu-ți convingi colegii, cu atât mai puțin să convingi societatea”, a afirmat ministrul.

Potrivit programului de guvernare, o nouă lege a salarizării trebuie să fie adoptată în 2027. Florin Manole a explicat că, înainte de reluarea discuțiilor pe această temă, Guvernul trebuie să se concentreze asupra rectificării bugetare, bugetului pentru anul viitor și deciziilor privind pensiile, asistența socială și angajații.

Program de 170 de milioane de euro pentru angajarea tinerilor

Reducerea șomajului în rândul tinerilor este o altă temă anunțată de ministrul Muncii. Florin Manole susține că un program finanțat integral din fonduri europene, în valoare de 170 de milioane de euro, este blocat din cauza problemelor de la conducerea instituției responsabile, identificată de acesta drept AFM.

Programul ar urma să finanțeze subvenționarea locurilor de muncă pentru peste 20.000 de tineri.

„Șomajul în rândul tinerilor este foarte mare în România, este cel mai mare din Europa, concurăm, din păcate, la locul întâi cu Spania deseori”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a precizat că angajarea a peste 20.000 de tineri ar reprezenta un pas important, dar nu ar fi suficientă pentru a rezolva problema în ansamblu. El a susținut că un astfel de mecanism ar trebui extins, în viitor, și cu fonduri publice, în măsura în care bugetul va permite acest lucru.

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