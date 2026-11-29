România are nevoie de mai multe locuinţe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această iniţiativă răspunde şi nevoilor persoanelor care nu îşi permit o locuinţă nici măcar la un preţ redus, a transmis, duminică, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

„Am participat la reuniunea informală a miniştrilor responsabili pentru domeniul locuirii. În discuţiile pe care le-am purtat la Dublin, am transmis că avem nevoie de mai multe locuinţe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această iniţiativă răspunde şi nevoilor persoanelor care nu îşi permit o locuinţă nici măcar la un preţ redus. Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forţate şi să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost”, a scris ministrul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat, totodată, că este important ca familiile vulnerabile să nu fie concentrate în zone izolate, invocând situaţia din zona Pata Rât din Cluj-Napoca.

„Este esenţial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate. Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea”, a mai adăugat Manole.

În marja reuniunii de la Dublin, ministrul Muncii a avut şi o întrevedere bilaterală cu Li Andersson, preşedinta Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale din Parlamentul European. Discuţiile au vizat integrarea tinerilor pe piaţa muncii, a femeilor, persoanelor cu dizabilităţi şi a romilor.

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Editor : Sebastian Eduard