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Video Florin Manole: Călin Georgescu este un pericol pentru România, nu doar pentru PSD

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Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este „un pericol” pentru România. În același timp, Manole atrage atenția că „extremismul de dreapta este un pericol mult subevaluat în această țară”.

Întrebat dacă Ilie Bolojan sau Călin Georgescu este un inamic mai mare pentru PSD, Manole a răspuns: „Călin Georgescu. Pentru România, nu pentru PSD. Și pentru PSD, dar pentru România în general. V-am spus mai devreme, extremismul de dreapta este un pericol mult subevaluat în această țară. Foarte mult subevaluat”.

Reamintim că vineri, Curtea de Apel București a decis definitiv că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va rămâne în arest preventiv. Judecătorii au desființat soluția Tribunalului București, care inițial a fost de acord să înlocuiască arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție- DIICOT impotriva incheierii din camera de consiliu pronunțate de judecatorul de drepturi si libertăți al Tribunalului Bucuresti - Sectia I Penala. Desfiinteaza in totalitate incheierea contestata si, pe fond, rejudecand: Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului- inculpat de înlocuire a masurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu.(...) Definitivă”, este un fragment din soluția Curții de Apel București.

Decizia Curții de Apel București a fost dată în complet de divergență, după ce, inițial, cei doi judecători care analizau contestația DIICOT din acest caz nu au reușit să ajungă la un consens.

Într-o primă reacție, Călin Georgescu a transmis că nu își pierde încrederea în magistrați.

„Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, arată o postare de pe contul oficial al lui Georgescu.

 

Editor : C.L.B.

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