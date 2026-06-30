Deputatul PSD Florin Manole a criticat, marți, declarațiile eurodeputatului PNL Siegfried Mureşan, pe care îl acuză că folosește un limbaj agresiv față de social-democrați într-un moment în care partidele încearcă să strângă majoritatea necesară pentru învestirea unui nou Guvern. Într-o intervenție la Digi24, fostul ministru al Muncii a vorbit despre existența unui „blocaj” în negocierile politice și a susținut că mesajele anti-PSD nu pot aduce voturi pentru formarea unei majorități.

Întrebat dacă PSD a strâns deja cele 233 de voturi necesare pentru susținerea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, Florin Manole a precizat că partidul nu a făcut altă nominalizare.

„Nu avem alt nume de premier, nu avem o altă nominalizare și, deci, nu ne-am apucat de chestiunea asta. Dar cred că știe toată lumea că este un blocaj, un blocaj generat inclusiv de genul acesta de declarații pe care le-am auzit mai devreme ale domnului Siegfried Mureșan, care e un tânăr care ar putea, evident, să facă un efort intelectual suplimentar pentru o exprimare politicoasă, pentru o exprimare decentă”, a declarat Florin Manole la Digi24.

PSD: Atacurile la adresa partidului nu ajută la formarea unei majorități

Social-democratul a susținut că declarațiile vicepreședintelui liberal Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, nu sunt de natură să atragă susținerea PSD pentru un viitor Guvern.

„Evident că nici măcar domnul Siegfried Mureșan nu își imaginează că va convinge pe cineva să îl voteze cu astfel de jigniri și cu astfel de insinuări. Nu, acesta este modul de a face politică pe care cineva care poate să învețe îl învață la Bruxelles. Avem așteptări mai mari”, a afirmat Manole.

Întrebat care dintre afirmațiile lui Siegfried Mureșan l-a deranjat cel mai mult, deputatul PSD a făcut referire la declarațiile acestuia despre fostul ministru Elena Udrea.

„Face referiri la doamna Udrea, parcă. Sunt ironic, evident, cea care l-a născut politic. Este un mod de a se adresa PSD-ului care nu trădează nici măcar o vagă intenție de a aduna voturi dinspre Partidul Social Democrat”, a spus acesta.

„Oamenii așteaptă proiecte și consens, nu mesaje de tip «Nu cu PSD»”

Deputatul PSD a susținut că o parte a clasei politice continuă să mizeze pe un discurs anti-PSD, deși electoratul așteaptă soluții și proiecte concrete.

„Cred că domnul Sigfrid Mureșan, în aceste zile, cu genul acesta de declarații, face tumbe și giumbușlucuri pentru a fi simpatic într-o zonă a societății românești care încă nu s-a săturat de singurul mesaj politic: «Nu cu PSD». De fapt, foarte mulți oameni așteaptă mult mai mult de la mesajele politice ale noastre, ale celor din PSD, PNL, USR, UDMR, mult mai mult decât «nu cu ceilalți». Oamenii așteaptă politici publice, așteaptă proiecte, așteaptă consens. Deseori este nevoie de consens, iar a fi agresiv și a încerca să pari simpatic nu este o soluție”, a declarat fostul ministru al Muncii.

În timpul intervenției, prezentatoarea Digi24 i-a amintit lui Florin Manole că și PSD a lansat atacuri la adresa eurodeputatului PNL, inclusiv acuzații că ar fi „anti-american” și referiri la finanțarea campaniei acestuia.

Social-democratul a respins însă ideea că ar fi avut un discurs similar: „Dumneavoastră puteți merge oriunde cu gândul, e dreptul dumneavoastră. Eu vă spun doar că eu am fost, până să aud aceste declarații, moderat în ceea ce îl privește pe domnul Sigfrid Mureșan. Un om dintr-o generație, cred că suntem cam de aceeași vârstă, cred că ar trebui și am putea să facem lucrurile altfel decât cu genul acesta de limbaj îndoielnic”, a spus Florin Manole.

Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare și al discuțiilor privind desemnarea viitorului premier, pentru învestirea unui nou Guvern fiind necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament.

Editor : A.D.