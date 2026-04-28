Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, a declarat marți, la Digi24, că în cazul căderii guvernului Bolojan în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD - AUR, social-democrații au „doar două opțiuni: refacerea coaliției cu partidele pro-europene sau intrarea în opoziție”. El a afirmat că nu crede că se poate întâmpla un scenariu în care toate partidele ar intra în opoziție.

Manole a declarat, întrebat ce se va întâmpla dacă trece moțiunea de cenzură PSD-AUR, că „este o situație în care există doar două opțiuni: o opțiune pentru Partidul Social Democrat, refacerea coaliției cu partidele pro-europene. Cealaltă opțiune este să mergem în opoziție. A treia nu există”.

Totodată, întrebat cine va guverna dacă și PSD, și PNL și USR decid să meargă în opoziție, ministrul demisionar al Muncii a spus că nu crede că se va întâmpla asta.

„Întotdeauna în istoria României s-a găsit o formulă de a se construi o majoritate. Putem să anticipăm consultări și rezultatul consultărilor trebuie să fie o majoritate. Noi nu am respins formula majorității pro-europene, așa că rămânem cu această deschidere mai departe, însă vom vedea. Considerăm că premierul Bologan este problema, nu coaliția”.

Pentru moțiunea de cenzură, potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24, s-au strâns deja 233 de semnături. Practic, dacă toți cei care au semnat vor vota pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură va trece. Întrebat dacă se teme că parlamentarii își vor schimba decizia, el a spus:

„Am spus că vrem să trecem moțiune de cenzură împotriva premierului Bologan. Ei bine, prin aritmetica parlamentară era evident cine ar putea să voteze moțiune. Evident, nu PNL, evident, nu USR, care s-a exprimat public, evident, nu UDMR, care s-a exprimat public. Deci, nu era nimic subteran”.

Acesta a adăugat că „în acest moment noi avem un Partid Social Democrat, spunând și făcând ceea ce spune în spațiu public”.

Întrebat dacă este posibil să ajungem la alegeri anticipate, așa cum a spus premierul Ilie Bolojan luni seara la Digi24, fostul ministru PSD al Muncii a afirmat că personal nu vede situația asta.

„Eu personal nu văd situația asta. Dar dacă domnul Bolojan are alte informații, poate să le expună public”, a declarat el.

Editor : C.S.