Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat la Digi24 este nevoie de indexarea pensiilor și a precizat că „acele angajamente ale României referitoare la ținta de deficit și la prudența în cheltuielile publice trebuie menținute, însă te poți încadra în ținta de deficit, credem noi, și fără să lași cea mai dificilă povară pe umerii celor mai nevoiași”.

„L-am auzit și pe domnul Daniel Dăianu, care reprezintă una dintre cele mai prudente instituții atunci când e vorba de evaluarea cheltuielilor statului, că este nevoie de indexare. Despre cuantumuri, despre procente, aș răspunde în următorii pași: 1. va trebui să parcurgem procedura, adică să așteptăm de la INS, apoi de la Comisia de Prognoză cifrele, agregarea lor, stabilirea a ceea ce înseamnă implementarea legii, comunicarea cu Ministerul de Finanțe pentru a înțelege disponibilul de anvelopă bugetară și apoi cu prim-ministrul pentru decizia politică. Dar este extrem de important să dăm acest mesaj — o facem cu toții de fapt, ați remarcat bine — că acele angajamente ale României referitoare la ținta de deficit și la prudența în cheltuielile publice trebuie menținute, însă te poți încadra în ținta de deficit, credem noi, și fără să lași cea mai dificilă povară pe umerii celor mai nevoiași. Asta este de fapt problema în ceea ce privește pensiile, pentru că de doi ani neindexarea pensiilor a scăzut foarte mult puterea de cumpărare a pensionarilor, iar asta este o nedreptate”, a declarat Florin Manole.

Întrebat de unde se va face rost de bani pentru indexare, ministrul a răspuns că „Există în proiectul pe 2026 o prognoză a cheltuielilor bugetare și pe muncă, pe salarizarea sistemului bugetar și pe pensii.”

Editor : A.P.