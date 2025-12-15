Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, în exclusivitate pentru Digi24, că PSD susține creșterea salariului minim, iar că, în opinia sa, este „inacceptabil să muncești 8 ore pe zi și să nu-ți ajungă banii de pe o lună pe alta. (...) Nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal și corect, care câștigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”. Demnitarul a făcut un anunț și vizavi de pensionarii cu venituri mici, despre care a spus că vor primi un supliment financiar de 400 de lei în luna decembrie.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că, în cadrul Coaliției, în aceste zile, sunt dezbătute „proiecte extrem de importante, anumite teme extrem de importante pentru societate, în general. Tema salariului minim este cel mai bun exemplu, apoi bugetul pentru anul viitor, adică modul în care vom distribui povara fiscală sau modul în care vom susține sau nu anumite categorii sociale sau domenii, dar și economia în ansamblu. Toate acestea sunt teme în care Partidul Social Democrat are niște opinii, niște opinii argumentate, credem, și e absolut normal să se țină cont și de opinia noastră în această Coaliție, pentru că suntem cel mai mare partid din Coaliție. În funcție de măsura în care se va ține cont de opiniile noastre în Coaliție, vom lua decizia în consecință”.

Ministrul Florin Manole a făcut declarațiile în ziua în care parlamentarii votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.

„Creșterea salariului minim are argumente solide”

După negocierile pe tema salariului minim, ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat recent că o decizie ar putea fi luată la începutul acestei săptămâni. El a explicat că au existat opinii și pentru menținerea actualului nivel al salariului minim, acestea venind din partea patronatelor. Manole consideră că „încă mai e spațiu de negociere” și susține că bugetul nu ar avea de suferit de pe urma acestei măsuri, PSD având argumente pentru susținerea unei creșteri a salariului minim.

„Primul argument este că nu se poate trăi cu 2.570 lei și că e nevoie ca salarizarea oamenilor care lucrează pe salariul minim pe economie să țină cont de faptul că avem inflație, avem o putere de cumpărare scăzută și, deci, nevoia de a compensa pe cei care lucrează onest în această țară și care au acest salariu minim pe economie. Pe de altă parte, este extrem de important și să ținem cont atât de directiva europeană, cât și de legislația națională în vigoare, care au o formulă pentru calcularea salariului minim pe economie, care ține cont de niște indicatori macroeconomici. Formula aceasta a fost trimisă, cu toți indicatorii, către Ministerul Muncii de către Institutul Național de Statistică. Am făcut-o cunoscută tuturor partenerilor sociali patronate, sindicate, iar apoi am mers pe masa Guvernului cu ea”, a precizat ministrul Muncii.

Florin Manole a subliniat că i se pare de neacceptat ca într-o țară din Uniunea Europeană, „oameni care lucrează 8 ore pe zi legal, cinstit, plătesc taxe în această țară și aduc un beneficiu societății, să aibă o remunerație care să nu le ajungă de la o lună la alta. Este dincolo de argumente economice și acest argument de bun simț mi se pare extrem de important”.

„Măcar putem să contribuim un pic mai mult la un trai mai decent pentru acești oameni. Și folosesc toate aceste cuvinte așa, cu prudență, pentru că înțeleg ce spune și mediul de afaceri. Dar, în același timp, avem o situație concretă. Imaginați-vă o familie cu doi oameni, adulți, care au salariul minim pe economie. Amândoi fiecare are un salariu minim pe economie, poate au și un copil, poate au și doi. Cum să te descurci? Lucrurile astea au și o dimensiune umană, nu doar o dimensiune contabilă seacă.

Florin Manole a explicat că PSD a militat pentru creșterea salariului minim: „O va face în continuare până în ultimul moment al deciziei și n-aș vrea să anticipez, cu atât mai puțin să accept cuvântul ăsta a ignora. Suntem într-o Coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus, nu există vreo parte să fie ignorată sau vreo parte care să aibă 100% din decizie”.

Conform ministrului Muncii, în cazul în care nu ar crește salariul minim, două milioane de oameni ar pierde lunar din puterea de cumpărare.

Bani de sărbători pentru pensionarii cu venituri mici

Pensionarii români cu venituri mici vor primi în decembrie un supliment financiar de 400 de lei odată cu pensia, a anunțat ministrul Muncii. Măsura vizează aproximativ 2,75 milioane de pensionari și face parte din pachetul de sprijin social aprobat de Guvern pentru anul 2025. Sprijinul ar trebui să continue și în 2026, spune Florin Manole.

„Noi credem că măcar pensionarii cu venituri mici, așa cum au fost ei ajutați în cursul acestui an cu un sprijin de 400 lei în aprilie și cu un sprijin de 400 lei în decembrie, să fie ajutați și în anul următor, pentru că trecem peste un an în curând care va avea o inflație de poate și spre 10%. Anul viitor va fi o inflație mai mică, dar tot semnificativă și atunci e nevoie să ne uităm și la puterea de cumpărare a pensionarilor, iar toate aceste perspective au și dimensiune economică, pentru că până la urmă, consumul, care în România a cam frânat, ar primi un imbold, pentru că toți acești oameni care au venituri modeste nu ar face cine știe ce cu acești bani. Ei se duc tot în consum, în consumul local. Acești oameni nu cheltuiesc acest mic plus de 400 lei pe turism extern sau pe bunuri de lux, ca să fiu exact”, a precizat demnitarul.

În ceea ce privește salariile bugetarilor, ministrul a confirmat faptul că acestea sunt înghețate anul viitor.

„N-am avut încă o discuție în coaliție despre reperele principale ale viitoarei legea salarizării, dar ce pot să asigur, ca ministru al Muncii, este că sindicatele și patronatele vor fi ascultate, că dezbaterea publică va fi serioasă și nu mimată”.

„ Trebuie să discutăm și despre investiții, nu numai despre tăieri”

Social-democrații își propun să abordeze mai mult în Coaliție problema creșterii economice și a investițiilor, „înainte de a mai avea oricare altă discuție despre tăieri. (...) E nevoie nu doar de mesaje, dar și de acțiune concretă care să stimuleze măcar unele domenii. Am dat exemplu ocupării, pe lângă faptul că sunt fonduri europene și dacă ar fi fonduri naționale, aici, în momentul în care stimulezi piața forței de muncă și angajezi pentru prima oară un tânăr, ai un nou contribuabil, el din prima lună plătește taxe și impozite, chiar dacă tu acorzi un stimulent. (...) Nu putem să ne uităm la piața forței de muncă doar în modul simplist, lipsit de imaginație și de efort, al aducerii exclusiv de lucrători străini. Avem oamenii în această țară pe care îi putem stimula să intre în piața forței de muncă. Lucrătorii străini nu sunt ceva împotriva căruia să am o problemă, dar e nevoie să ne uităm la cetățeanul român care își caută un loc de muncă și care, fie din cauza unui salariu minim foarte mic, fie din cauza altor piedici sau altor probleme, nu poate să ajungă să aibă un loc de muncă”, a concluzionat ministrul Florin Manole.

Editor : C.A.