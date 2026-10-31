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Florin Manole, espre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în sistem, va trebui să avem creşteri peste tot

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Petre Florin Manole. Inquam Photos / Octav Ganea
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Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă că, pe legea salarizării, negocierile trebuie reluate la începutul anului viitor. În ceea ce privește o majorare a salariilor demnitarilor, refacerea grilelor şi faptul de a aduce echitate în sistem înseamnă că va trebui să fie creşteri peste tot, a mai spus el.

Manole a declarat la Antena 3 CNN, despre legea salarizării, că lucrurile au evoluat şi trebuie reluate negocierile anul viitor, potrivit News.ro.

„Negocierile trebuie reluate la începutul anului viitor, după ce adunăm informaţiile care ne-au lipsit anul trecut şi anul ăsta. Informaţiile despre nivelul salariilor de la ordonatorii de credite", a menţionat ministrul Muncii.

Despre principiul de creştere a salariilor şi a demnitarilor, ministrul a precizat că va trebui să existe creşteri peste tot.

„Refacerea grilelor şi faptul de a aduce echitate în sistem, înseamnă că va trebui să avem creşteri peste tot, acolo unde nu sunt deja creşteri exagerate din trecut, că sunt anumite poziţii în care salariile au luat-o înainte. Trebuie să avem creşteri şi aici. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva. Nu. Sunt 10 ani, aproape 8 ani, de când toate salariile, toate pensiile au crescut în România. E foarte bine că s-a întâmplat asta şi trebuie să continuăm asta. În acelaşi timp, sunt 8 ani de când salariile demnitarilor, şi aici nu vorbim doar de miniştri sau secretari de stat, vorbim şi de primari, de la localităţi mici la localităţi mari, vorbim şi de efectele pe care le are, de exemplu, faptul că salariile primarilor au rămas jos în legătură cu sute de mii de oameni care lucrează în administraţia locală", a subliniat Florin Manole.

Florin Manole a mai spus că anul viitor, ar trebui să vedem din primul trimestru dacă toate planurile de repornire a economiei au o perspectivă pozitivă.

„Sigur că da, dacă anul viitor ar fi unul dezastros economic, evident că ministrul Muncii, oricare ar fi el, nu se va duce să spună că trebuie să creştem salariile demnitarilor. Dar dacă economia îşi revine, eu cred că revenirea economică trebuie să fie în beneficiul cât mai multor dintre cetăţeni", a arătat Florin Manole.

El a adăugat că în mod evident nu demnitarii trebuie să fie prioritatea şi nu vor fi demnitarii prioritatea.

„Eu vă spun sincer, până să mă gândesc ce facem anul viitor cu salariile demnitarilor, sunt mult mai preocupat de a avea rezultate bune cu majorarea pensiilor pentru 1 ianuarie. Dacă noi gestionăm cu bine lucrurile cele mai aşteptate de către cetăţeni, după aceea puteţi vorbi şi de altele. Dacă vom eşua în temele sociale majore, nu o să mai aibă nimeni obrazul să meargă cu creşteri pentru primari sau pentru prim-ministru sau pentru altcineva", a subliniat Manole.

Ministrul a mai anunţat că o discuţie privind majorarea salariului minim va avea loc în luna noiembrie.

„Cu siguranţă, discuţia aceasta va avea loc în luna noiembrie. (..) Din punct de vedere teoretic, există posibilitatea ca el să fie majorat, însă, programul de guvernare spune că vom face o indexare într-un orizont de 12 luni. Exact asta e formularea din programul de guvernare", a precizat ministrul Muncii.

„Negocierile trebuie reluate la început anului viitor, după ce adunăm informaţiile care ne-au lipsit anul trecut şi anul ăsta. Informaţiile despre nivelul salariilor de la ordonatorii de credite", a menţionat ministrul Muncii.

Editor : M.B.

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