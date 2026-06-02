Live TV

Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că dezinformează în cazul sporului de dirigenție: „Era în proiectul pe care l-am lăsat”

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Florin Manole, fostul ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Pîslaru nu a fost de acord cu sporul de dirigenție” Ce spune despre eliminarea gradației de merit Replica lui Manole la criticile privind întârzierea legii salarizării

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, susține că sporul de dirigenție era inclus în proiectul noii legi a salarizării la momentul plecării PSD de la guvernare și îl acuză pe ministrul interimar Dragoș Pîslaru că încearcă să își asume o modificare care exista deja în document. Social-democratul afirmă că Pîslaru s-a opus inițial menținerii acestui spor și îi cere să nu transforme dezbaterea într-un „concurs de populism”.

Declarațiile vin după ce ministrul interimar al Muncii a afirmat că sporul de dirigenție lipsea din proiectul legii salarizării și trebuie reintrodus.

Florin Manole a respins această afirmație și a susținut că menținerea sporului pentru diriginți a fost una dintre propunerile PSD în cadrul negocierilor privind noua lege.

„Domnul Pîslaru se referea la sporul de dirigenţie ca la ceva ce trebuie reparat şi adăugat, pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea Partidului Social Democrat din guvern. Lucrul ăsta este fals. Sporul de dirigenţie s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda şi în următoarea lege a salarizării”, a declarat acesta.

„Pîslaru nu a fost de acord cu sporul de dirigenție”

Manole a afirmat că a susținut păstrarea sporului de dirigenție în cadrul discuțiilor purtate între reprezentanții partidelor, în ciuda impactului bugetar pe care îl presupune măsura.

Potrivit acestuia, Dragoș Pîslaru s-ar fi opus inițial atât sporului de dirigenție, cât și sporului de doctorat.

„La acea discuţie, domnul Pîslaru nu a fost de acord, aşa cum n-a fost de acord nici cu sporul de doctorat, chestiune pe care chiar a exprimat-o public în urmă cu câteva zile. N-a fost de acord, pentru a se răzgândi după câteva zile, în cursul negocierilor cu sindicatele din educaţie. E foarte bine că a revenit la idei mai bune, dar ar trebui să admită şi să o facă onest şi clar că sporul de dirigenţie era în proiectul pe care l-am lăsat”, a afirmat social-democratul.

Fostul ministru a adăugat că nu ar fi intervenit public pe această temă dacă nu ar fi considerat că informațiile prezentate de actualul ministru interimar sunt eronate: „Nu, sporul de doctorat era la fel ca şi sporul de dirigenţie în proiectul pe care l-am lăsat”. 

Ce spune despre eliminarea gradației de merit

Întrebat despre modificările aduse unor beneficii salariale din sistemul de educație, Florin Manole a susținut că dispariția unor sporuri nu înseamnă neapărat reducerea veniturilor.

„Sunt multe sporuri care dispar şi multe beneficii care sunt integrate în baza salarială, astfel încât venitul angajatului să nu scadă”, a explicat acesta.

În opinia sa, situația sporului de dirigenție este diferită, deoarece afectează un număr foarte mare de cadre didactice din învățământul preuniversitar.

„Diferenţa semnificativă până la acest moment era referitoare la dirigenţie, pentru că sunt zeci de mii de profesori din această ţară, din sistemul preuniversitar care are cel mai mult nevoie de sprijin, care beneficiau de acest spor şi care trebuie să beneficieze în continuare de acest suport financiar”, a afirmat fostul ministru.

Replica lui Manole la criticile privind întârzierea legii salarizării

Florin Manole a răspuns și criticilor formulate de Dragoș Pîslaru în legătură cu întârzierea proiectului noii legi a salarizării.

Acesta a susținut că amânarea introducerii jalonului privind legea salarizării pentru ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost o decizie luată anterior la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Dacă are orice problemă referitoare la calendarul acestui proiect, domnul Pîslaru poate să-l sune pe domnul Boloş, să-l întrebe cum s-a ajuns la aceste decizii şi de ce domnul Boloş a propus şi a implementat această amânare în ultima cerere de plată”, a declarat acesta.

Disputa dintre cei doi are loc în contextul consultărilor privind noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică și care trebuie adoptată pentru îndeplinirea unuia dintre jaloanele asumate de România prin PNRR.

Citește și: Florin Manole îl contrazice pe Dragoș Pîslaru în disputa privind salariile demnitarilor: „Nu e nevoie să mergi la Bruxelles”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Digi Sport
Ce au postat organizatorii de la Roland Garros, imediat după meciul Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Florin Manole
Florin Manole îl contrazice pe Dragoș Pîslaru în disputa privind salariile demnitarilor: „Nu e nevoie să mergi la Bruxelles”
BUCURESTI - BNS - PROTEST - MINISTERUL DE FINANTE - 8 IUL 2025
Angajații din sistemul fiscal continuă protestele față de noua lege a salarizării. Care sunt nemulțumirile
dragos pislaru (1)
Dragoș Pîslaru și-a prezentat concluziile după primele consultări privind legea salarizării: „Vom corecta ce poate fi corectat”
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoş Pîslaru, după negocierile tensionate pe legea salarizării: „Sunt pe post de ţap ispăşitor”
Vama Nadlac, la iesirea spre Ungaria.
Vameșii declanșează proteste la nivel național. Sindicatul avertizează că pot apărea întârzieri în punctele de frontieră
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Tensiuni înaintea anunțului de la Cotroceni. PNL ar putea respinge un...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub...
Traian Basescu vot alegeri prezidentiale 2024
„Nu merge cu premier surogat.” Băsescu critică ideea unui Guvern...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea...
Ultimele știri
Bruxellesul recomandă statelor membre să înceteze controalele la frontierele interne din Uniunea Europeană
„Lista neagră” a Guvernului: jumătate din companiile de stat au termene de restructurare depășite. Unde sunt cele mai mari întârzieri
PNL vs PSD, faza pe ICR. Fenechiu: Nu vom susţine niciun candidat al „marii iubiri” dintre social-democrați și AUR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis: unde se vor opri Universitatea Craiova, FCSB, CFR și U Cluj în preliminariile...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 19 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Acum e pe cai mari, dar controversele n-au ocolit-o. De ce a pierdut Zara Larsson un contract de 3 milioane $
Film Now
„Uită-te la fața mea!” Cum a demonstrat Paul Rudd că nu are intervenții estetice la 57 de ani, după ce fanii...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
Digi FM
Soprana Irina Baianț, impresionată de Alexandra Căpitănescu: "Nu vine dintr-o zonă fabricată. O voce care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Homer, fiul lui Richard Gere, viral după apariția în "Euphoria". Internetul îl adoră pentru că are un "corp...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui