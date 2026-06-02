Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru că dezinformează în cazul sporului de dirigenție: „Era în proiectul pe care l-am lăsat”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, susține că sporul de dirigenție era inclus în proiectul noii legi a salarizării la momentul plecării PSD de la guvernare și îl acuză pe ministrul interimar Dragoș Pîslaru că încearcă să își asume o modificare care exista deja în document. Social-democratul afirmă că Pîslaru s-a opus inițial menținerii acestui spor și îi cere să nu transforme dezbaterea într-un „concurs de populism”.

Declarațiile vin după ce ministrul interimar al Muncii a afirmat că sporul de dirigenție lipsea din proiectul legii salarizării și trebuie reintrodus.

Florin Manole a respins această afirmație și a susținut că menținerea sporului pentru diriginți a fost una dintre propunerile PSD în cadrul negocierilor privind noua lege.

„Domnul Pîslaru se referea la sporul de dirigenţie ca la ceva ce trebuie reparat şi adăugat, pentru că lipsea din proiectul pe care l-a primit la plecarea Partidului Social Democrat din guvern. Lucrul ăsta este fals. Sporul de dirigenţie s-a aflat între propunerile noastre pentru a se acorda şi în următoarea lege a salarizării”, a declarat acesta.

„Pîslaru nu a fost de acord cu sporul de dirigenție”

Manole a afirmat că a susținut păstrarea sporului de dirigenție în cadrul discuțiilor purtate între reprezentanții partidelor, în ciuda impactului bugetar pe care îl presupune măsura.

Potrivit acestuia, Dragoș Pîslaru s-ar fi opus inițial atât sporului de dirigenție, cât și sporului de doctorat.

„La acea discuţie, domnul Pîslaru nu a fost de acord, aşa cum n-a fost de acord nici cu sporul de doctorat, chestiune pe care chiar a exprimat-o public în urmă cu câteva zile. N-a fost de acord, pentru a se răzgândi după câteva zile, în cursul negocierilor cu sindicatele din educaţie. E foarte bine că a revenit la idei mai bune, dar ar trebui să admită şi să o facă onest şi clar că sporul de dirigenţie era în proiectul pe care l-am lăsat”, a afirmat social-democratul.

Fostul ministru a adăugat că nu ar fi intervenit public pe această temă dacă nu ar fi considerat că informațiile prezentate de actualul ministru interimar sunt eronate: „Nu, sporul de doctorat era la fel ca şi sporul de dirigenţie în proiectul pe care l-am lăsat”.

Ce spune despre eliminarea gradației de merit

Întrebat despre modificările aduse unor beneficii salariale din sistemul de educație, Florin Manole a susținut că dispariția unor sporuri nu înseamnă neapărat reducerea veniturilor.

„Sunt multe sporuri care dispar şi multe beneficii care sunt integrate în baza salarială, astfel încât venitul angajatului să nu scadă”, a explicat acesta.

În opinia sa, situația sporului de dirigenție este diferită, deoarece afectează un număr foarte mare de cadre didactice din învățământul preuniversitar.

„Diferenţa semnificativă până la acest moment era referitoare la dirigenţie, pentru că sunt zeci de mii de profesori din această ţară, din sistemul preuniversitar care are cel mai mult nevoie de sprijin, care beneficiau de acest spor şi care trebuie să beneficieze în continuare de acest suport financiar”, a afirmat fostul ministru.

Replica lui Manole la criticile privind întârzierea legii salarizării

Florin Manole a răspuns și criticilor formulate de Dragoș Pîslaru în legătură cu întârzierea proiectului noii legi a salarizării.

Acesta a susținut că amânarea introducerii jalonului privind legea salarizării pentru ultima cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost o decizie luată anterior la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Dacă are orice problemă referitoare la calendarul acestui proiect, domnul Pîslaru poate să-l sune pe domnul Boloş, să-l întrebe cum s-a ajuns la aceste decizii şi de ce domnul Boloş a propus şi a implementat această amânare în ultima cerere de plată”, a declarat acesta.

Disputa dintre cei doi are loc în contextul consultărilor privind noua lege a salarizării unitare, aflată în dezbatere publică și care trebuie adoptată pentru îndeplinirea unuia dintre jaloanele asumate de România prin PNRR.

