Florin Manole îl contrazice pe Dragoș Pîslaru în disputa privind salariile demnitarilor: „Nu e nevoie să mergi la Bruxelles”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD) a declarat, marţi, după ce ministrul interimar Dragoş Pîslaru a anunţat că va merge la Bruxelles pentru a negocia o îngheţare sau eşalonare a salariilor demnitarilor, în legea salarizării, că deja Comisia Europeană a trimis răspuns privind grilele, în care spune că decizia statului român este liberă, deci că nu e nevoie să mergi la Bruxelles ca să mai pui întrebări suplimentare.

„Nu înţeleg de ce e nevoie să meargă la Bruxelles pentru subiectul acesta, pentru că, înainte de a pleca din minister, am transmis un mesaj scris, clar şi coerent Comisiei Europene, întrebând dacă, în legătură cu veniturile, cu salariile demnitarilor, putem să facem o îngheţare. Comisia Europeană deja a răspuns, aşa că domnul Pîslaru nu e nevoie să meargă la Bruxelles pentru a afla un lucru sau altul. Poate să consulte email-ul ministerului, email-ul cabinetului, să vadă acolo răspunsul Comisiei”, a afirmat fostul ministru.

Ce spune Comisia Europeană, potrivit lui Manole

Întrebat care este conținutul răspunsului primit de la Bruxelles, Florin Manole a precizat că instituția europeană recomandă menținerea grilelor rezultate din evaluarea realizată de Banca Mondială și consideră că impactul bugetar al acestora nu este unul semnificativ.

„Comisia Europeană spune câteva lucruri: unu, că recomandă să fie păstrate grilele din evaluarea Băncii Mondiale şi cu ierarhizarea specifică a funcţiilor. Punctul numărul doi, Comisia spune că pentru aceste grile impactul bugetar nu este mare, deci nu este o problemă tehnică. Şi punctul numărul trei şi cel mai important este că ni se spune că decizia statului, respectiv statului român în cazul acesta, este liberă”, a declarat acesta.

Potrivit fostului ministru, mesajul transmis de Comisia Europeană arată că statul român poate decide singur dacă va aplica o înghețare sau o eșalonare a majorărilor salariale pentru demnitari: „Comisia Europeană spune că este decizia statului şi nu este obligativitatea adusă de Comisie în legătură cu această anexă”.

Solicitare pentru publicarea corespondenței cu Bruxelles-ul

Social-democratul consideră că documentele schimbate între Ministerul Muncii și Comisia Europeană ar trebui făcute publice pentru a clarifica dezbaterea privind salariile demnitarilor.

„Cred că dacă este nevoie şi eu cred că e nevoie, domnul Pîslaru ar putea să prezinte acest mail cu tot ceea ce conţine el şi mailul anterior pe care l-am trimis Comisiei cerând explicit îngheţarea sau eşalonarea creşterilor pentru demnitari, pentru că e un concurs de populism în această perioadă care ar trebui oprit şi care ar trebui lămurit cu înscrisuri oficiale şi clare”, a afirmat Manole.

Fostul ministru al Muncii a comentat și criticile formulate în ultimele zile la adresa proiectului noii legi a salarizării, aflat în dezbatere publică.

Potrivit acestuia, există diferențe între varianta de proiect lăsată la minister și cea publicată ulterior pentru consultare.

„Sunt nişte diferenţe între proiectul pe care l-am lăsat şi proiectul care a ajuns în dezbatere publică. Aceste diferenţe au fost o decizie politică care s-a luat în minister”, a spus Manole.

El a evitat însă o polemică directă cu actualul ministru interimar și a susținut că procesul de consultare trebuie continuat, iar amendamentele considerate necesare să fie analizate înainte de luarea unei decizii politice finale.

Declarațiile fostului ministru vin după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că l-a mandatat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, să solicite Comisiei Europene un acord pentru o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor, în cadrul negocierilor purtate în aceste zile cu reprezentanții Executivului european.

Citește și: VIDEO Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor”

Editor : A.D.