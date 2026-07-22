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Video Florin Manole: „În această formă, noua Lege a salarizării este de nevotat”. Cum răspunde Raluca Turcan

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Florin Manole și Raluca Turcan. Sursa foto: Inquam Photos /Marian Calestru și Inquam Photos /George Călin
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Din articol
Florin Manole: „În această formă, proiectul este de nevotat” Raluca Turcan: „Niciun venit aflat în plată nu va scădea” Turcan: „Fără lege, România pierde 770 de milioane de euro din PNRR”

Fostul ministru al Muncii Florin Manole afirmă, într-o intervenție la Digi24, că noua Lege a salarizării este „de nevotat” în forma actuală și trebuie modificată, după ce sindicatele au prezentat cazuri în care veniturile unor angajați ar putea scădea. În replică, deputata PNL Raluca Turcan susține că niciun venit aflat în plată nu va scădea prin aplicarea noii legi și acuză existența unei „campanii de manipulare” în jurul proiectului.

Întrebat despre acuzațiile sindicatelor din Sănătate, care susțin că noua lege va duce la diminuarea veniturilor unor angajați, și despre declarațiile ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, potrivit cărora niciun venit nu va scădea, Florin Manole a spus că ambele părți au argumente.

„Există două părți în care fiecare are dreptatea sa. Pe de o parte, domnul Pîslaru are dreptate atunci când spune că articolul care se referă la suma tranzitorie, care să facă astfel încât veniturile să nu scadă vreodată, a fost îmbunătățit după feedbackul celor din Justiție. Cred că mai poate fi îmbunătățit, dar acolo este un drum bun. Este un progres și trebuie să recunoaștem acest lucru. Pe de altă parte, sindicaliștii din Sănătate au venit cu niște exemple concrete în care veniturile angajaților sunt afectate. Și acesta este un fapt. De aceea este nevoie de o mediere. Din câte știu, astăzi ministrul Pîslaru se întâlnește cu sindicaliștii și cu reprezentanții Ministerului Sănătății, care, la rândul său, a adus niște critici proiectului de lege, astfel încât sper să se ajungă la un consens, în cursul zilei de astăzi, pe această anexă”, a declarat fostul ministru al Muncii.

Acesta a subliniat că noua lege este construită pe un buget mai mare decât cel actual și ar trebui să reducă inechitățile, nu să genereze noi probleme: „În realitate, până la urmă, având în vedere că avem mai mulți bani disponibili pentru această lege decât sumele aflate în plată astăzi, ar trebui ca inechitățile să fie măcar parțial rezolvate, nu adâncite. Când ai mai mulți bani de cheltuit pentru salariile bugetarilor, nu cu mult mai mulți, dar mai mulți cu opt miliarde de lei, nu ar trebui să ai oameni care se plâng, cu argumente, că le scad veniturile.”

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Florin Manole: „În această formă, proiectul este de nevotat”

Florin Manole a declarat pentru Digi24 că noua lege a salarizării trebuie modificată înainte de votul din Parlament.

„În această formă, cred că este de nevotat, nu numai de către PSD. Nu vreau să vorbesc în numele altor partide. Vreau să las pe fiecare să se exprime, dar ieri, la Cotroceni, mi s-a părut că au fost mai multe opinii, nu doar cea a PSD, care spuneau că proiectul trebuie îmbunătățit pentru a fi votat. Până la urmă, eu cred că oamenii așteaptă ca parlamentarii, indiferent de partid, să voteze legi bune, nu legi proaste”, a spus acesta.

Fostul ministru a oferit și un exemplu concret de amendament care, în opinia sa, nu ar avea impact asupra bugetului.

„Personalul tehnic, TESA, care deservește spitalele și unitățile sanitare, trebuie să fie în aceeași anexă. Este o chestiune tehnică, nu trebuie să fie într-o anexă diferită. Atunci când a fost pandemia de COVID, Guvernul a decis, în mod corect, ca toți cei din anexa Sănătate să primească un anumit spor. Dacă în acea anexă s-ar afla doar personalul din Sănătate, fără personalul TESA, ar însemna că toți cei care lucrează în spital primesc acest beneficiu legitim, mai puțin personalul tehnic. Și ei sunt în spital, și ei sunt acolo, sunt expuși. Riscurile COVID nu erau doar pentru medici, erau și pentru liftieri, și pentru oamenii din zona administrativă”, a explicat Manole.

El a precizat că legea trebuie perfecționată în urma dialogului cu sindicatele și ministerele de resort și a evitat să transforme dezbaterea într-o dispută politică între el și actualul ministru interimar: „Legea, indiferent cine o punea prima oară în transparență, sigur că era perfectibilă. Sigur că trebuia îmbunătățită și acesta este procesul natural. Un proiect care apare în spațiul public apare tocmai pentru a fi îmbunătățit, nu pentru a fi stricat sau pentru a rămâne la fel. Acesta este sensul dialogului social.”

Raluca Turcan: „Niciun venit aflat în plată nu va scădea”

Fostul ministru al Muncii Raluca Turcan a respins criticile privind diminuarea salariilor și a afirmat că proiectul garantează păstrarea veniturilor actuale.

„În varianta pe care o discutăm acum și care încă nu a întrunit un consens, niciun venit aflat astăzi în plată nu va scădea prin aplicarea noii legi. Acesta este un angajament pe care l-am susținut constant și un principiu fundamental al reformei”, a declarat aceasta, într-o intervenție la Digi24.

Turcan a susținut că în jurul proiectului s-a desfășurat o campanie coordonată de dezinformare: „Din momentul în care această formă a legii a fost prezentată în spațiul public, a început o campanie de manipulare bine țintită și coordonată. Scopul a fost să inducă în societate două idei, ambele false. Prima intoxicare a acreditat ideea că legea taie salarii. A doua a fost aceea că noua lege ar trebui să mărească salariile tuturor bugetarilor. Răspunsul nostru este unul foarte clar: noua lege nu va diminua niciun venit și va majora, în primul rând, salariile mici rămase în urmă”.

Potrivit acesteia, scopul reformei este eliminarea dezechilibrelor salariale dintre instituții și creșterea veniturilor pentru categoriile rămase în urmă.

Întrebată despre criticile sindicatelor din Educație, care susțin că sunt reduse sporurile pentru dirigenție și pentru profesorii care predau în mediul rural, Raluca Turcan a afirmat că sporul de dirigenție rămâne în noua lege, „deși acesta presupune un efort financiar de aproximativ 600 de milioane de lei”.

Ea a explicat că o parte dintre sporuri vor fi incluse în salariul de bază, iar ulterior salariile vor fi completate cu sporurile prevăzute de lege, astfel încât veniturile totale să nu fie diminuate.

În ceea ce privește sporurile pentru profesorii din mediul rural, Turcan a spus că forma finală a legii va rezulta în urma negocierilor cu sindicatele și că trebuie respectate și angajamentele asumate prin Legea educației privind salarizarea debutanților.

Turcan: „Fără lege, România pierde 770 de milioane de euro din PNRR”

Fostul ministru al Muncii a avertizat că respingerea proiectului ar avea consecințe financiare importante.

„În primul rând, se pierd 770 de milioane de euro din PNRR, bani nerambursabili care vor trebui compensați la deficit. Crește deficitul, pentru că banii respectivi sunt incluși în bugetul de anul acesta și noi nu ne permitem să pierdem fonduri europene. De asemenea, se va perpetua un sistem profund inechitabil, care generează anual noi diferențe salariale și un deficit de personal în unele cazuri.”

Editor : A.D.

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