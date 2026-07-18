Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a lansat, sâmbătă, un atac ironic la adresa lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, în contextul negocierilor privind legea salarizării. Manole i-a transmis că este așteptat la consultările cu sindicatele și a sugerat că un viitor premier trebuie să fie implicat în astfel de discuții. „Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea”, a declarat acesta.

Deputatul PSD susține că l-a invitat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan la discuțiile cu sindicatele privind proiectul noii legi a salarizării.

„Este aici un călăreț pentru el, este așteptat. Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva, poate își face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din Cultură acum, au fost sindicatele din Sănătate și Educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea”, a declarat Florin Manole.

Totodată, fostul ministru al Muncii a precizat că PSD va continua, atât sâmbătă, cât și duminică, discuțiile cu reprezentanții angajaților din sectorul public, pentru ca la începutul săptămânii viitoare să existe o concluzie privind proiectul de lege.

„Am avut întâlniri de la nouă dimineața astăzi, o să avem până după-amiază și mâine, duminică, o să facem același lucru. După ce terminăm toate familiile ocupaționale, putem să avem poate, luni, o concluzie. Vom merge marți la consultări cu o concluzie”, a precizat acesta.

Florin Manole a mai adăugat că noua lege a salarizării trebuie să găsească un echilibru între nevoile diferitelor categorii de angajați din sistemul public.

„Ar fi o problemă dacă legea salarizării nu s-ar adopta, dar ar fi o problemă și mai mare dacă legea salarizării s-ar adopta și am avea grevă generală în Sănătate, dacă am avea grevă în sistemul de Educație, dacă am avea nemulțumiți în apărare și ordine publică. Adică trebuie să facem cu toții toate eforturile pentru a avea o lege care să fie acceptabilă social, o lege care să nu reducă veniturile celor care lucrează în aceste sisteme esențiale de care toți avem nevoie”, a mai spus fostul ministru.

Citește și

Primarii și șefii CJ vor putea primi sporuri de până la 40% pentru proiectele europene. Ce alte schimbări aduce noua Lege a salarizării

Proiectul noii legi a salarizării: Cât vor câștiga președintele, premierul și parlamentarii după majorările etapizat





Editor : A.P.