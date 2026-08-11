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Florin Manole: Ministerele Muncii, Sănătăţii şi Educaţiei să se pună de acord pe o variantă îmbunătăţită a legii salarizării

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florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul ministru al Muncii Florin Manole (PSD) a spus marţi că principala concluzie a discuţiilor de la Palatul Cotroceni a fost că Ministerele Muncii, Sănătăţii şi Educaţiei trebuie să se pună de acord în legătură cu o variantă îmbunătăţită a legii salarizării.

Ar urma apoi „să o verifice cu Finanţele din punct de vedere al anvelopei bugetare şi să o aducă, apoi, la masa deciziei politice”, a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului social-democrat, discuţiile din spaţiul public care încearcă să învinovăţească sindicatele pentru „blocaj" sunt incorecte, relatează Agerpres.

„În trei luni, ministerele nu s-au pus de acord între ele. Încă se mai poate. Încă mai e timp pentru a avea o lege bună care să mulţumească şi sistemul public, să răspundă şi rigorilor bugetare şi să atragem şi banii europeni. Condiţia e ca membrii aceluiaşi guvern, fie el şi demis, să facă primul pas şi să se înţeleagă tehnic", a mai spus Manole.

Editor : M.B.

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