Live TV

Florin Manole, ministrul Muncii: În PSD există nemulţumiri cu privire la măsurile luate. Ce spune despre schimbarea premierului

Data actualizării: Data publicării:
Florin Manole
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut „din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate”. Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare a social-democraţilor sau susţinerea altui premier şi eventuala excludere a USR din coaliţie.

„Ca ministru, cred că se cuvine să fiu rezervat în legătură cu parcursul politic al premierului. Pot, însă, să spun că da, în PSD există nemulţumiri. Nu cred că sunt necolegial dacă spun asta şi nu cred că spun vreun secret. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic aşa, a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate. Nu spunem acum pentru prima oară”, a declarat, miercuri seară, la B1 TV, ministrul Muncii, Florin Manole, întrebat despre consultarea internă extinsă anunţată de Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD a spus în repetate rânduri că nu susţine introducerea CASS pentru anumite categorii sau creşterea TVA.

„Discuţia despre CASS la pensii a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci împotrivă, discuţia despre creşterea TVA a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci contra. Au mai fost discuţii, în unele am avut succes – plafonarea preţurilor la alimente, o măsură care a temperat într-o oarecare măsură inflaţia, din păcate insuficient pentru că TVA a făcut ca inflaţia să crească”, a mai declarat Florin Manole.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte. Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan.

„Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia „scârţâie rău”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Curg ofertele! Ce a decis Jutta Leerdam, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Digi Sport
Curg ofertele! Ce a decis Jutta Leerdam, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe Bolojan: „Protocolul poate să rămână cu un alt prim-ministru dat de PNL”
Bucharest City Hall
Scandal în CGMB: Daniel Băluță anunță intrarea în grevă a consilierilor PSD și-l numește „grof” pe Ciprian Ciucu. Replica primarului
florin manole face declaratii
Florin Manole spune cum poate fi finanțat pachetul de solidaritate al PSD. „Nu m-a întrebat nimeni ce facem cu aceşti bani”
liderii coalitie
Coaliția a bătut palma pe tăierile din administrație și relansarea economică. Modificări și în privința taxelor. Ce măsuri au decis
mihai fifor
PSD îl atacă pe premier chiar în timpul ședinței pe buget a Coaliției. Fifor: Reforma lui „Ilie Sărăcie” s-a transformat într-o povară
Recomandările redacţiei
zapada neagra
„Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada...
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Reacția Dianei Buzoianu, după numirea controversată făcută de...
radu miruta la o sedinta
Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament...
Ultimele știri
Germania a recepționat o dronă subacvatică Blue Whale fabricată în Israel. Aparatul a fost testat în Marea Baltică
Un bucureștean a fost reținut după ce a înșelat mai mulți oameni să îi dea bani în schimbul unor tirbuşoane
Elveţia renunță la importul de GNL rusesc, și se aliniază la deciziile UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...