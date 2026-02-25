Florin Manole, ministrul Muncii: În PSD există nemulţumiri cu privire la măsurile luate. Ce spune despre schimbarea premierului

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, miercuri seară, că în interiorul PSD există nemulţumiri, existând persoane care acuză că s-a pierdut „din misiunea fondatoare a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate”. Declaraţia ministrului completează afirmaţia liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre o consultare internă extinsă cu privire la rămânerea la guvernare a social-democraţilor sau susţinerea altui premier şi eventuala excludere a USR din coaliţie.

„Ca ministru, cred că se cuvine să fiu rezervat în legătură cu parcursul politic al premierului. Pot, însă, să spun că da, în PSD există nemulţumiri. Nu cred că sunt necolegial dacă spun asta şi nu cred că spun vreun secret. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare, să zic aşa, a social-democraţiei cu anumite măsuri care au fost luate. Nu spunem acum pentru prima oară”, a declarat, miercuri seară, la B1 TV, ministrul Muncii, Florin Manole, întrebat despre consultarea internă extinsă anunţată de Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD a spus în repetate rânduri că nu susţine introducerea CASS pentru anumite categorii sau creşterea TVA.

„Discuţia despre CASS la pensii a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci împotrivă, discuţia despre creşterea TVA a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci contra. Au mai fost discuţii, în unele am avut succes – plafonarea preţurilor la alimente, o măsură care a temperat într-o oarecare măsură inflaţia, din păcate insuficient pentru că TVA a făcut ca inflaţia să crească”, a mai declarat Florin Manole.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte. Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan.

„Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia „scârţâie rău”.

