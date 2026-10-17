Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru veterani şi pentru mame

Ministrul propus de PSD pentru portofoliul Muncii, Petre Florin Manole, anunţă că va susţine „ferm” patru priorităţi: indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru veterani şi pentru mame, protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc şi sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilităţi. „Familiile care întâmpină cele mai mari dificultăţi NU vor mai fi cele care vor duce cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară”, adaugă Manole. Acesta mai spune că va colabora cu miniştrii Energiei şi Mediului pentru a găsi soluţii şi finanţare pentru consumatorii vulnerabili.

„Românii au nevoie de schimbari pe care să le simtă în fiecare zi, în casele lor şi în bugetul familiei. Voi susţine ferm patru priorităţi: indexarea pensiilor; eliminarea CASS pentru veterani şi mai ales pentru mame, pentru ca venitul unei familii să nu fie împovărat tocmai atunci când creşte responsabilitatea; protejarea puterii de cumpărare a celor care muncesc şi sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilităţi, pentru demnitate şi şanse egale, cuvinte care să nu rămână doar pe hârtie”, afirmă Petre florin Manole într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Manole spune că familiile „care întâmpină cele mai mari dificultăţi NU vor mai fi cele care vor duce cea mai grea povară în redresarea fiscal-bugetară” şi că va colabora cu ministerele Energiei şi Mediului pentru „a găsi soluţii şi finanţare pentru consumatorii vulnerabili”, iar cu ministerul Economiei se vor corela resursele de formare cu scopul susţinerii tinerilor şi şomerilor pentru a se (re)activa pe piaţa muncii.

„Şi, mai ales, voi fi un partener serios al sindicatelor şi patronatelor în demersurile lor. Activitatea ministerului nu trebuie să fie opacă. Nu în ultimul rând, Ministerul Muncii are şi obligaţii faţă de românii care muncesc în afara ţării. Drepturile lor, fie cele referitoare la muncă, fie cele referitoare la drepturi sociale sau pensii, la demnitate şi respect, trebuie să fie urmărite de ataşaţii de muncă, care vor trebui să arate că sunt mai activi decât au fost până acum”, încheie Petre Florin Manole.

Editor : Sebastian Eduard