Ministrul Muncii Florin Manole (PSD) a afirmat, vineri seară, că este nevoie pentru anul 2027 de un buget „realist, care să includă pensiile şi toate obligaţiile certe ale statului”. Potrivit acestuia, „în timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat îngheţări şi taxe, iar firmele au aşteptat plăţi şi deconturi”.

„Am văzut conferinţa colegului meu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligaţii certe neacoperite. Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Muncii Florin Manole.

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Potrivit acestuia, „în timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat îngheţări şi taxe, iar firmele au aşteptat plăţi şi deconturi”.

„Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile şi toate obligaţiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăţi la timp. Şi încă ceva: eu nu am văzut să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privinţa indexării pensiilor este obligatorie”, a mai transmis ministrul.

Anterior, Florin Manole a dat asigurări că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, în condiţiile în care acestea nu au mai crescut în ultimii doi ani şi spune că Ministerul Finanţelor este cel care trebuie să aloce resursele în acest sens.

„Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcţie de o decizie politică pe care trebuie să o ia. Dar, încă o dată, nota aceea care este, până la urmă, dreptul şi responsabilitatea ministrului Finanţelor, nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”, a declarat, vineri, la Digi 24, întrebat despre posibilitatea îngheţării pensiilor şi salariilor, în contextul lipsei de fonduri.

Întrebat de unde pot fi luaţi bani pentru această indexare a pensiilor, dat fiind că ministrul Finanţelor a spus că gradul de îndatorare a trecut de 60% şi a avansat scenariul ca pensiile, salariile şi alte ajutoare să nu mai crească până în 2031, Manole a spus că aşa ceva „nu se poate întâmpla, pentru că deja inflaţia a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetăţenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după doi ani în care pensiile au fost îngheţate”.

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a declarat, vineri, despre majorarea pensiilor de la începutul anului viitor, că se va aproba calendarul bugetului săptămâna viitoare şi la finalul discuţiei despre buget va avea răspunsul.

Editor : Ș.R.