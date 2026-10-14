Florin Manole, propus la Ministerul Muncii, spune că pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea: „Nu pot să vă spun cifrele”

Ministrul propus al Muncii, Florin Manole (PSD), anunţă că pensiile vor fi cu siguranţă indexate, dar cifrele nu pot fi avansate în acest moment.

„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranţă. Nu pot să vă spun cifrele”, a declarat, miercuri seară, la Antena 3, ministrul propus al Muncii, Florin Manole.

Acesta a precizat că va urma o discuţie cu premierul desemnat, Luca Niculescu, dar şi cu ministrul Finanţelor pentru a se discuta despre sume exacte, având în vedere că ”nu trebuie să ieşim din cifra de deficit”.

„Pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea”, a adăugat ministrul propus.

Florin Manole crede că ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va coopera pentu creşterea pensiilor: ”Eu nu cred că domnul Nazare îl va lua pe nu în braţe”.

Manole a precizat că indexarea pensiilor este una dintre cele zece priorităţi asumate de PSD, odată ce a decis să intre la guvernare.

„Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Grindeanu a anunţat miercuri seară priorităţile miniștrilor PSD.

Editor : Liviu Cojan